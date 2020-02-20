В России побит 11-летний антирекорд по тратам федерального бюджета

В России побит 11-летний антирекорд неисполнения расходов федерального бюджета. Неизрасходованными в 2019 году осталось 1 трлн 122 млрд рублей. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что его ведомство вынуждено констатировать низкую дисциплину исполнения бюджета и призвал «серьезно и глубоко разбираться в причинах».

«Одна из причин – нацпроекты, поздняя их подготовка, утверждение, изменения в течение года, но и все процедуры оказываются очень забюрокрачены», – цитирует «Интерфакс» заявление Кудрина прессе. Глава Счетной палаты выразил надежду, что новое правительство «более активно возьмется за исполнение тех обязательств, которые уже у государства есть, и вот такого неисполнения не допустит».

При этом Кудрин отметил, что глава правительства РФ Михаил Мишустин уже дал поручения разобраться в причинах неисполнения и назвать его виновников, не преминув отметить, что смена кабинета министров в 2020 году уже тормозит исполнение расходов бюджета. «Но думаю, что серьезно не скажется на графике исполнения этого года, я думаю, он будет близок к обычному, но все-таки лучше, чем в прошлом году», – заявил Кудрин.

Он пояснил, что одной из проблем стала введенная ранее возможность переноса неизрасходованных остатков бюджетных средств на следующий год, в результате чего такие остатки превышают все разумные пределы. Из неистраченных 1 трлн 122 млрд рублей просто заблокированной и даже нераспределенной оказалась сумма в 389 млрд. «Если объект не подготовлен к началу строительства, не завершены какие-то процедуры, проектно-сметная документация, то этот объем остается заблокированным, он не открывается. Вот таких заблокированных и по другим разным причинам оказалось слишком много, включая, как я сказал, резерв, не использованный правительством. Все-таки это существенные ресурсы», – пояснил Кудрин.

Согласно данным Счетной палаты, опубликованным на сайте ведомства, основной объем неиспользованных средств пришелся на «Национальную экономику» (253,8 млрд рублей, или 8,2% показателя сводной росписи), «Национальную оборону» (236 млрд рублей, или 7,3%) и «Общегосударственные вопросы» (232,8 млрд рублей, или 14,6%).

При этом ниже 80% исполнены расходы у Минприроды РФ – 59,8%, Федерального агентства по делам национальностей – 76%, Минкомсвязи РФ – 77,1%, Росавиации – 77,2%, Росархива – 77,4%, Росморречфлота – 78,5%, ФАС – 78,6%. Не в полном объеме исполнены расходы по 41 из 42 госпрограмм.

Москва, Татьяна Дорофеева

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