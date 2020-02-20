Поправка о русском народе: осталась надежда только на Путина

В России нарастает дисбаланс в национальном вопросе – тему русского народа стараются максимально задвинуть на второй план, что уже повлекло серьезные демографические проблемы. Как считает депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, ситуация такова, что даже в политической элите страны доминирует русофобская политика – осталась надежда только на главу государства. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Затулин обратил внимание, что начавшаяся конституционная реформа в РФ поставила тему о русском народе ребром. «Мне представляется совершенным анархизмом отсутствие в Основном законе страны всякого упоминания о русском народе, который составляет более 80% населения РФ. Слово «русский» появляется в Конституции единожды, когда речь идет о государственности русского языка», – констатировал депутат.

В связи с этим Затулин отметил, что внес предложение изменить преамбулу Конституции РФ на следующую: «Мы, русские в союзе с другими братскими народами сплотившейся в многонациональный народ Российской федерации, соединенный общей судьбой на своей земле».

Парламентарий обратил внимание, что идея сразу обрела множество противников. С его точки зрения, это связано с устаревшими советскими представлениями о национальном вопросе. «Наши теоретики национального вопроса, которые во многом живут еще в прошлых временах, защищали свои диссертации, совершали свои карьеры в советский период и вдохновлены ленинским планом решения национального вопроса. Они считают, что национальный вопрос в нашей стране сводится к защите прав национальных меньшинств. Я нисколько не умаляю необходимости этой работы, но считаю, что у нас существует и в последнее время, актуализируется вопрос защиты прав большинства. Это большинство, по крайне мере, должно быть поименовано», – подчеркнул Затулин.

Он также пояснил, что русский народ в России практически вымирает. «Меня беспокоит, что у нас есть определённый дисбаланс в национальном вопросе. Мы начали терять население – у нас отрицательное сальдо не покрывается миграционным потоком. При этом русские меньше всего рождаются и больше всего умирают. Это разве не основание задуматься?» – сказал депутат.

«Самое удивительное, что после поправки возникла дискуссия, а кто такие русские? Никто не задается вопросом, кто такие евреи, татары. А если ты русский, начинается бесконечный разговор со ссылкой Карамзина, что «потри каждого русского, обнаружишь татарина», существуют русские или не существуют. Послушайте, ну это оскорбительно, в конце концов. У нас пытаются отнять слово «русские» с начала 19 века», – сказал Затулин.

Депутат также обратил внимание на дискриминацию русского населения даже на территории самой страны. «Заметьте, за последние годы – развал СССР, депрессии, связанные с вооруженными конфликтами на территории Российской Федерации, войной на Кавказе – обнажили проблемы притеснения русских не только в ближнем зарубежье, но и в некоторых национальных республиках. Это происходит в разных формах: и в форме выдавливания, и в форме предпочтений в бизнесе и кадровой политике…» – заявил он.

Несмотря на это, как отметил Затулин, значительная часть российской общественности, крайне негативно восприняла предложение. «Уважаемые люди вдруг с пеной у рта доказывают, что это является чуть ли не преступлением, чуть ли не воплощением власовской армии, что само упоминание может обидеть другие народы. Я не понимаю, каким образом можно жить России и считать само упоминание о русском народе оскорблением? Никто не посягает на федеративное национально-государственной устройство Российской Федерации», – подчеркнул Затулин.

По его словам, людей, которые живут в России, но протестуют против слова «русские» можно назвать не иначе как «русофобами». «Если они являются русофобами, как можно опираться на них в государственном строительстве, жизни в России? Зачем мы их мнение учитываем, а мнение русских и русофилов должно быть «по умолчанию», – возмутился депутат.

При этом он выразил сомнение, что поправка о русском народе будет одобрена. «Я не могу быть уверенным, что эта моя поправка пройдет. Слишком далеко у нас в определенной части нашей политической, политологической элиты зашло небрежение ко всему, связанному с интересами русского народа. Мы увлеклись Конструкциями немедленного превращения народов России российскую нацию», – заявил Затулин, отметив, что сама идея превращения России в «плавильный котел» наций – «уязвима», что показывает и опыт Советского Союза.

По его словам, нет уверенности, что поправку поддержат его однопартийцы из «Единой России». «Сам сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников в своем интервью характеризую поправку, высказался против, сказав, что он за многонациональный народ, против разделения…Позиция «Единой России» не обсуждена. Все свои поправки я направил руководству фракции и партии. Да, мне кажется, что «Единой России», как партии большинства, поскольку на ней лежит большая ответственность – сложнее поддерживать те или иные вещи. Внутренней дискуссии у нас по этому поводу не произошло. Я очень сожалею, что это так. «Единая Россия» могла бы действовать более оперативно в отношении тех вопросов, которые задевают большинство наших граждан – и тех, кто «за», и тех, кто «против» поправки», – сказал Затулин.

Он также отметил, что, судя по всему, эти поправки еще не обсуждались. «Буквально вчера представитель рабочей группы заявил, что в преамбула будет обсуждаться в последнюю очередь. Собственно говоря, до конца неясно, считает ли рабочая группа возможным править преамбулу. Я знаю о том, что есть и отрицательно мнение руководства Конституционного суда, которые считают, что нет необходимости менять преамбулу», – уточнил Затулин.

Вместе с тем парламентарий выразил надежду, что тему поддержит непосредственно президент РФ Владимир Путин. «Я получил заверения со стороны руководства администрации президента Российской Федерации, что со всеми поправками познакомится президент. Мне кажется, что он продемонстрировал своей практической деятельностью гораздо более глубокое понимание этой проблемы, чем наши теоретики», – заключил Затулин.

Москва, Мария Вяткина

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