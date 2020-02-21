Счетная палата: бюджет РФ рискует недополучить неналоговые доходы от санируемых банков

Российский бюджет может недополучить доходы от санируемых банков, в которые ранее было влито в общей сложности 838 млрд рублей. С таким предупреждением сегодня выступила Счетная палата, которая подвела промежуточные итоги мониторинга программы докапитализации банков. Ведомство намерено предложить Госдуме перейти на ежегодный мониторинг этой ситуации.

Как сообщили в Счетной палате РФ, по данным на 1 октября 2019 года Агентство по страхованию вкладов получило от таких банков и перечислило в доход федерального бюджета 261,3 млрд рублей. «Это – компенсация недополученного купонного дохода, дивиденды по привилегированным акциям, проценты по субординированным займам, а также штрафы за нарушение банками условий Соглашений о мониторинге», – отметили в Счетной палате.

При этом в ведомстве предупредили о рисках сокращения уплаты в бюджет процентов по таким договорам субординированного займа. Дело в том, что 12 договоров займа уже прекратили свое действие, их общая сумма составляет 209,41 млрд рублей. «Кроме того, фактически утрачены 2,2 млрд рублей, предоставленные банкам, у которых впоследствии отозвана лицензия. Учитывая возможность аналогичного сценария по другим докапитализированным банкам, есть риски дальнейшего сокращения количества кредитных организаций, осуществляющих уплату процентов по договорам субординированного займа», – заявил на коллегии Счетной палаты аудитор Алексей Саватюгин.

В частности, в числе 12 банков оказались ПАО «Татфондбанк», который получил из бюджета 1 416,580 млрд рублей, и Банк МБСП, получивший 803,045 млрд рублей. У первого лицензия была отозвана Банком России в марте 2017 года, у второго – в октябре 2018-го. «Требования ГК АСВ к указанным банкам по возврату субординированных займов (с учетом процентов) в объеме соответственно 1463,5 млн и 825,6 млн рублей будут удовлетворяться после удовлетворения требований всех иных кредиторов, включены в третью очередь», – говорится в материалах Счетной палаты.

В целом в 2015-2017 гг. АСВ передало 33 кредитным организациям облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 838 млрд рублей. 527,3 млрд рублей из них было передано в обмен на привилегированные акции кредитных организаций. При этом три банка получили средства на сумму 12,68 млрд рублей со сроком погашения не менее, чем 50 лет.

Докапитализация банков обеспечила для них рост собственных средств, возможность получить дополнительную ликвидность за счет проведения сделок РЕПО с Банком России, Федеральным казначейством и Национальным клиринговым центром и опережающий рост кредитования банками приоритетных отраслей экономики по сравнению с банковским сектором в целом, отметили в Счетной палате.

Москва, Татьяна Дорофеева

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