В Москве вновь «заминировали» все станции метро, суды и вокзалы

Сегодня Москву накрыла очередная волна ложных минирований. Сообщения о заложенных взрывных устройствах получили все станции метрополитена, семь вокзалов и суды, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, сообщения пришли в анонимных электронных письмах. «Заминированы» оказались все станции столичного метрополитена, семь железнодорожных вокзалов, почти 30 зданий судов, больницы, школы и магазины.

При этом массовую эвакуацию сегодня проводить не стали, отметил источник. Всего в итоге из «заминированных» зданий было выведено не более четырех тысяч человек. Объекты были проверены – как и прежде, угрозы не подтвердились.

Как сообщал «Новый День», в столице ориентировочно с ноября прошлого года началось массовое «минирование» объектов образования, соцкультбыта, станций метрополитена и зданий судов. В феврале после заявлений силовиков о блокировке нескольких почтовых сервисов, с которых осуществлялись рассылки писем о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщения на некоторое время прекратились. Однако уже 17 февраля волна лже-минирований поднялась вновь.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.02.20

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