«Какое-то безумие с большими деньгами»: на судью, выгнавшую москвичей с заседания о радиоактивной стройке, пожаловались в Верховный суд

Действия судьи Нагатинского районного суда Москвы и приставов, выгнавших горожан с открытого заседания 18 февраля по проблеме строительства радиоактивной Юго-Восточной хорды, обжалованы в Верховный суд. Жалобу на действия судьи направил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщил корреспонденту РИА «Новый День» экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.

«Миронов написал официальное письмо в Верховный суд, чтобы там разобрались на коллегии о деятельности судей», – сообщил Федоров. Кроме того, жалобы на действия судьи составили он сам и те жители столицы, которых по указанию судьи приставы выгнали с заседания.

«Она (судья – ред.) давала команду приставам. Я даже пытался с ней поговорить, пройти в зал заседаний, но меня не пустили, – рассказал Федоров. – Я заранее туда направлял письмо, что я буду присутствовать. Когда я был членом Общественной палаты, я всегда так делал, чтобы не было никаких эксцессов».

По его оценке, в Нагатинском суде происходило «вообще какое-то безумие». «Я потом пошел к председателю суда, поговорил, и еще несколько человек туда пустили. Но в зале были еще места, и, тем не менее, даже инвалидов не пустили и пенсионеров. Хотя мы все делали в рамках закона, и никакого физического сопротивления не было», – уточнил он.

По словам Федорова, судья не объявляла заседание закрытым, однако распорядилась, чтобы приставы пускали в зал только тех, кто был в ее списке. «Там присутствовал юрист «Справедливой России», который помогает [истцам] – но сказали «нет», вытолкали и закрыли дверь. Причем там изнутри было человека четыре этих амбалов, с внешней стороны двое – как будто я не знаю, что там делали, – будто террористов судили, или Чикатило», – отметил собеседник агентства.

Решение по иску москвичей во вторник принято не было, судья объявила перерыв до 27 февраля. «Естественно, я туда пойду», – подчеркнул Федоров.

Ситуация со строительством Юго-Восточной хорды в Москворечье обернулась скандалом после того, как стало известно, что один из ее участков пройдет по могильнику радиоактивных отходов (РАО), который с советских времен находится около завода Полиметаллов на берегу Москвы-реки. Кроме того, жители юга столицы утверждают, что при публичном обсуждении проекта голосование было фальсифицировано. При этом мэрия Москвы, невзирая на документальное подтверждение наличия могильника РАО, отказывается пересматривать проект строительства.

«Видимо, дело в том, что под такие проекты выделяются огромные деньги, и всегда находятся люди, которые вписаны в этот подряд – это строительные компании и т.д. Видимо, кому-то деньги уже были обещаны, кто-то уже на этом захотел заработать и отказываться от таких сладких кусков уже не хочется, – считает Федоров. – Плюс, это у [экс-главы стройкомплекса Москвы Марата] Хуснуллина был фирменный стиль – ему вообще всегда было наплевать на мнение жителей. Он говорил, что стройкомплекс – это вообще драйвер экономики, и соответственно то, что он делает – это все благо. Брутальность там всегда присутствовала. Мне кажется, тут задействованы большие деньги. Читайте Маркса: если можно получить 300% прибыли, нет такого преступления, на которое не пойдет капитал».

При этом Федоров обратил внимание, что топ-менеджеры Москвы и владельцы строительных компаний не опасаются радиоактивной пыли, которая, по мнению экспертов, из-за строительных работ разлетится на много километров вокруг, и попадет в легкие горожан. «Эти люди в Москве не живут. У них наверняка база где-нибудь за рубежом, или в Подмосковье. Поэтому им все равно – капитал он всегда такой. Крупный бизнес это всегда акула», – подчеркнул он.

По мнению собеседника агентства, у москвичей есть шанс заставить мэрию отказаться от планов по строительству скандального участка Юго-Восточной хорды. Однако для этого горожанам нужно поднять серьезный резонанс, а на акции протеста должны выходить тысячи жителей столицы, а не 10-20 активистов.

«Надо сопротивляться, надо доносить до общества и властей, что это очень опасно. Надо использовать все рычаги влияния, начиная от общественных протестов и заканчивая юридическими аспектами, – отмечает лидер «Гражданской солидарности». – Надо доносить до власть предержащих, в том числе, до федерального центра, что строительство им же невыгодно».

«Я думаю, если будет большой резонанс, если юридически правосудие будет неподкупным и без влияния извне, если общество встанет – а не какие-то 10-20 активистов, если СМИ, в том числе, и на международный уровень выведут эту тему, то я думаю, можно будет изменить эту ситуацию», – сказал Федоров.

Напомним, ранее ситуация с радиоактивной помойкой была вынесена на заседании за круглым столом в Госдуме. Существование там «могильника» подтверждено документально, объем захороненных «хвостов» – 60 тысяч тонн, сообщил кандидат физико-математических наук, депутат МО Лефортово Павел Тарасов. Даже на поверхности максимальное значение местами составляет 6 тысяч микрорентген в час. По городу, для сравнения, фоновое значение 15-20 микрорентген.

«Опасность в том, что вынос радионуклидов с водой и воздухом, распространение их при работе техники приведет к попаданию радиоактивных веществ в легкие людей, их внутреннему облучению. Это намного более опасно, чем внешнее», – подчеркнул физик Андрей Ожаровский.

По информации физика-ядерщика Алексея Озерова, 12 февраля 2020 года датчик ФГУП «Радон» повторно за последние дни зафиксировал всплеск радиации в 1800 мкР/ч. Отвечая на вопросы пользователей на своей странице в «Фейсбуке», эксперт подчеркнул, что вскрывать могильник не следует.

Москва, Татьяна Дорофеева

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