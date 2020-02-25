Счетная палата обнаружила финансовые нарушения в работе государственных адвокатов

Государственные адвокаты оставили россиян без качественной юридической помощи в судах. Счетная палата обнаружила массу нарушений в этой сфере. В частности, оказалось, что никто не оценивает качество работы юристов по назначению, не проводит их аттестацию, а оплата их труда непрозрачна и позволяет не платить налоги.

Как сообщили в Счетной палате, ведомство проанализировало за 2016-2019 годы расходование средств федерального бюджета на оплату труда адвокатов, которых назначает суд и органы дознания для защиты в рамках уголовного процесса для тех обвиняемых, которые не могут нанять защитника за собственный счет. Оказалось, что в законодательстве вообще не установлено само понятие «квалифицированная юридическая помощь» – хотя право на нее гражданам гарантировано Конституцией. Адвокат не обязан проходить аттестацию, нет требований к его специализации при назначении в качестве защитника в уголовном деле, а главное – неизвестно, как оценивать качество проделанной адвокатом работы. Это не может гарантировать надлежащий уровень этой работы, подчеркнула на коллегии Счетной палаты аудитор Татьяна Блинова.

Вместе с тем, Счетная палата пришла к выводу, что федеральные средства на оплату труда таких защитников расходуются непрозрачно. Например, по закону эти деньги должны перечисляться на расчетный счет адвокатского объендинения, но на самом деле поступают на личные счета юристов. Аудиторы подчеркнули, что это не только позволяет адвокатам скрывать реальные данные о своих доходах, но и помогает им уклоняться от налогов и взносов в ПФР.

«Так, в проверяемый период почти 3 тыс. адвокатов получили вознаграждение на личные счета, а не на расчетные счета адвокатских образований, как это предусмотрено. В результате налоговая база была занижена на 423,33 млн рублей», – уточнила Блинова, отметив, что суды помогают адвокатам скрывать эти сведения: закон не обязывает их публиковать акты о выплате процессуальных издержек.

Что касается сумм, полагающихся защитникам, то их размер, вопреки закону, не индексировался шесть лет – с января 2013 года по январь 2019. В результате фактические доходы адвокатов по назначению снизились на 33%

Москва, Татьяна Дорофеева

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