В СовФеде раскритиковали убыточную «дочку» ВЭБ РФ за огромные премии топ-менеджерам

В Совете Федерации раскритиковали работу ООО «ВЭБ Инновации» – дочерней компании госкорпорации ВЭБ РФ. По заключению Счетной палаты, при отсутствии прибыли от основной деятельности и накопленных убытках в 470 млн рублей, руководство «ВЭБ Инноваций» выписало себе премии за прошедший 2019 год на 27 млн рублей. Шесть с половиной из них достались гендиректору компании Олегу Теплову.

Так, по словам аудитора Счетной палаты Алексея Саватюгина, с момента создания компании ВЭБ РФ внес в ее уставный капитал 5,3 млрд рублей, при этом за 2,5 года из этих средств было использовано только 270 млн рублей – «ВЭБ Инновации» направил их в три проекта. «Проверка проводилась по состоянию на начало ноября 2019 года», – подчеркнул аудитор.

Первым проектом стало создание ООО «Развитие.ру» совместно с ООО «Мэйл.Ру», при этом по данным из открытых источников у «ВЭБ Инноваций» лишь 40% в уставном капитале компании, «Мэйл.Ру» принадлежит 45%. Проект стоимостью примерно 177 млн рублей «не закрепляет условия возврата суммы вложенных средств, или получение доли в капитале компании», отметил Саватюгин.

«По второму проекту – около 43 млн рублей. На тот момент инвестирование еще не началось, но уже было оплачено вознаграждение управляющему, – сообщил аудитор Счетной палаты. – И по третьему, это примерно 50 млн рублей. Предоставлены заемные средства для реализации проекта за рубежом в Индии». По словам Саватюгина, в целом выявленный Счетной палатой ряд нарушений создает риски для реализуемых проектов.

Кроме того, в 2017-2019 годах «ВЭБ Инновации» не получали выручки от основной деятельности. «Все доходы сформированы только за счет размещения денежных средств на депозитах, – утонил Саватюгин. – Прежде всего, это депозиты собственно ВЭБ РФ и Связьбанка – дочернего банка ВЭБ РФ». Так, за первые 3 квартала 2019 года на депозитах в ВЭБе размещалось до 67% денежных средств «ВЭБ Инноваций», при этом в активе баланса компании наибольший удельный вес имеет статья «денежные средства», ее доля – более 94%.

«Накопленный убыток за период деятельности «ВЭБ Инноваций» составляет почти 470 млн рублей, на его формирование существенно повлиял рост административно-хозяйственных расходов, – подчеркнул аудитор. – При этом советом директоров «ВЭБ-Инноваций» в начале 2019 года в отсутствие установленных ключевых показателей эффективности за истекший 2019 год утверждена годовая премия 29 работникам в размере более 27 млн рублей. В том числе и гендиректору 6,5 млн рублей».

Сенаторы раскритиковали такую работу «дочки» ВЭБ РФ. В частности, представитель от Камчатского края Валерий Пономарев предложил вообще изменить структуру докладов по госкомпаниям. «Нужно смотреть, с какой целью они вообще созданы: потратить деньги или заработать прибыль, – пояснил он. – Если заработать прибыль, то за 470 млн убытка вообще всех там разгонять нужно. С одной стороны, это госкомпания, с другой – допустим, я вкладчик ВЭБа, там есть частные деньги. Он [гендиректор ООО «ВЭБ Инновации» Олег Теплов] сейчас рассказывает, какие у них высокие зарплаты. Там вообще в курсе, зачем они созданы? Рассказывают о планах, как потратят деньги, а не получат прибыль и как компенсируют свои высокие зарплаты».

Пономарев подчеркнул, что материалы аудиторской проверки необходимо передать в прокуратуру. «Это трата государственных средств. Больше ничего пока не слышно», – подытожил сенатор.

Комментируя эту ситуацию, глава ООО «ВЭБ Инновации» Олег Теплов заявил, что с момента окончания проверки ситуация изменилась: «Сегодня общий объем проивестированных средств напрямую в проекты составил 797 млн рублей, это «ВЭБ Инновации» самостоятельно проинвестировал, также порядка 250 млн рублей было проинвестирвоано совместным фондом, где «ВЭБ Инновации» простой вкладчик совместно с такими компаниями, как «Газпромнефть», «Газпромбанк» и РВК». При этом Теплов заверил, что часть средств «пойдет на строительство и модернизацию завода в Ростовской области».

Сенаторы рекомендовали компании снизить «входной порог» инвестиций, который сейчас для бизнеса составляет 300 млн рублей «хотя бы в 10 раз, до 30 млн». Однако Теплов заявил, что Совет директоров, обсудив этот вопрос, не согласился на снижение порога. В России есть другие фонды, помогающие бизнесу, у которых эта сумма ниже – и бизнес имеет возможности обратиться к ним. «Мы будем бороться за одних и тех же предпринимателей», – пояснил он.

«Возможно, темпы инвестиций могут показаться слишком медленными, но так как мы работаем в сфере венчурных инвестиций, которые обладают более высоким уровнем риска, мы как компания проводим политику консервативного взгляда на инвестиции, которые мы делаем», – сказал Теплов.

Между тем, глава комитета СовФеда Андрей Кутепов подчеркнул, что результаты работы компании вызывают вопросы. «Мы почитали заключение Счетной палаты, и у нас у всех настроение стало одинаковым, – осадил Теплова Кутепов. – Мы обратили внимание на ваши слова о том, что у вас консервативная политика. Но она же не касается фонда заработной платы, которую вы себе выплачиваете? Как вы сами оцениваете свою деятельность?»

По словам Теплова, по состоянию на конец 2019 года он сам оценивает деятельность компании «на уровне 90% от максимально возможного». «Результат нашей деятельности не сиюминутен, мы не разведаем кредиты», – заявил он, пояснив, что горизонт планирования составляет порядка 5 лет. «В нашей стратегии заявлено получение прибыли уже к 2021 году», – пообещал он.

Отметим, согласно данным системы «Контур.Фокус», ООО «ВЭБ Инновации» в 2019 году потратило на госзакупки как минимум 216 млн рублей. В частности, 11,4 млн ушло на приобретение мультимедийного оборудования с монтажом, 1,6 млн рублей – на покупку брендированной сувенирной продукции с логотипом, еще 16,9 млн рублей потрачено на оформление экспозиции ООО «ВЭБ Инновации» на Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации – 2019», в 5,7 млн рублей обошлась экспозиция компании на Восточном экономическом форуме 2019 во Владивостоке, еще в 4,5 млн – разработка дизайна для этой экспозиции, 15 млн рублей стоили служебные командировки сотрудников «ВЭБ Инноваций».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.02.20

Будет некомфортно: синоптики прогнозируют ухудшение погоды в московском регионе. / Путин признан самым популярным политиком в Сербии. / Коронавирус скорректирует военные учения США и Южной Кореи. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»