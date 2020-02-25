«Не дочитали до конца…»: Хованская уточнила, почему не будут менять преамбулу Конституции

Идея изменить преамбулу Конституции РФ влечет за собой необходимость принятия нового Основного закона. Как подчеркнула депутат Госдумы от «Справедливой России», член рабочий группы по конституционным поправкам Галина Хованская, те, кто настаивает на изменении вводной части, «не дочитали ее до конца». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий заявила сегодня на пресс-конференции в Москве.

По словам Хованской, работа по подготовке реформы идет сложно. «Тяжело идет процесс. Трудно. Сразу было заявлено, что мы не принимаем и не рассматриваем те поправки, которые подаются к первой, второй и девятой главе. Там другая процедура: созывается Конституционное собрание, проводится официальный референдум – тогда всю Конституцию можно уже называть новой Конституцией. А поправки мы готовим к действующей Конституции», – сказала она.

По ее мнению, преамбула Основного закона также должна остаться неизменной. «Сейчас очень много предложений по изменению преамбулы, но те, кто выходит с таким предложением, видимо, не дочитали преамбулу до конца. В конце говорится «…мы принимаем Конституцию». А мы не принимаем Конституцию, мы принимаем поправки», – пояснила Хованская.

Как считает политик, некоторые предложения по изменению преамбулы могут иметь негативные последствия. «Я считаю, что ее сейчас лучше не трогать. Поступают такие предложения, которые могут привести к эффекту обратному желаемому. Это мое мнение, но Крашенинников, меня поддержал, он тоже считает, что не надо менять преамбулу», – заключила депутат.

Ранее сегодня сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон Павел Крашенинников заявил, что «можно обойтись» и без изменения преамбулы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил провести конституционную реформу. Позже он внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон страны. Документ одобрен в первом чтении.

Совет Госдумы продлил сроки внесения поправок в законопроект об изменениях в Конституцию до 2 марта. Не исключено, что второе чтение проекта закона может быть назначено на 10 марта.

В рамках реформы прозвучало несколько предложений изменить преамбулу закона, в том числе прописать в нем ядерный статус страны, положение о русском народе, как государствообразующем, и России – победительнице во Втором мировой войне.

Москва, Мария Вяткина

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