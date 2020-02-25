«Никто не сумел объяснить разумно…»: cокращения в Конституционном суде могут обернуться коллапсом правовой системы

Депутат Госдумы от «Справедливой России», член рабочей группы по подготовке конституционной реформы Галина Хованская выразила сомнение, что после изменения Основного закона страны 11 судий Конституционного суда будут способны справиться с огромным объемом работы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий заявила сегодня на пресс-конференции в Москве.

«По поводу Конституционного суда, к сожалению, пока у меня оптимизма нет, и мне хочется задать вопрос непосредственно президенту. Какая необходимость сокращении числа конституционных судей?» – сказала Хованская.

По ее словам, сокращение судейского состава с 19 до 11 человек повлечет заметное увеличение нагрузки. «Мы даем им полномочия и дополнительную нагрузку. И мы предложили не сокращать их до 11, как было предложено в первом чтении… Это очень резкое сокращение – почти на 40% – численного состава, а у них очень большая нагрузка. И мне пока никто не сумел объяснить разумно, как это все отразится на длительности рассмотрения обращений в Конституционный суд, на качестве рассмотрения обращений», – отметила депутат.

Хованская обратила внимание, что в настоящее время число обращений в Конституционный суд – огромное. «Это не всегда выливается в постановления, но это определения. Бывают случаи, когда обращения не принимают, но на это тоже надо время, нужно грамотный отказ гражданину дать… Туда очень тяжело подбирать кадры. Да, это высший пилотаж, самая высокая категория юристов, которые чувствуют Конституцию и законодательство. Как будет справляться Конституционный суд…» – сказала депутат.

Напомним, в рамках президентский поправок в Основной закон, предлагается сократить число судей в составе Конституционного суда РФ с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя.

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил провести конституционную реформу. Позже он внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон страны. Документ одобрен в первом чтении.

Совет Госдумы продлил сроки внесения поправок в законопроект об изменениях в Конституцию до 2 марта. Не исключено, что второе чтение проекта закона может быть назначено на 10 марта.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.02.20

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