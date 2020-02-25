Реформа Конституции: дату общероссийского голосования определит Путин

Дата общероссийского голосования по изменению Конституции РФ будет определена в указе президента, в котором также будет содержаться вопрос, выносимый на обсуждение. Такая поправка в проект об изменении Основного закона страны поступила в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Как сообщил глава комитета Павел Крашенинников, поправками предлагается внести изменения в статью 2 законопроекта, которая посвящена общероссийскому голосованию. Он отметил, что эти поправки были подготовлены рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию совместно с Центральной избирательной комиссией.

«Поправками предлагается закрепить основные процедурные вопросы подготовки и проведения общероссийского голосования, итоги которого будут являться условием вступления в силу поправок к Конституции», – уточнил Крашенинников (цитата по РИА «Новости»).

Парламентарий также отметил, что, если общероссийское голосование будет назначено на будний день, такой он будет объявлен нерабочим.

При этом ЦИК России должен определить результаты общероссийского голосования не позднее чем через 5 дней после дня его проведения. По словам Крашенинникова, официальное опубликование итогов должно быть осуществлено в течение трех дней после принятия решения о результатах общероссийского голосования.

Соответствующие поправки в проект об изменении Основного закона страны подготовили сам Крашенинников, а также депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак и Светлана Горячева.

Москва, Светлана Антонова

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