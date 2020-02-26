К закону о горячем школьном питании выйдет новый СанПиН

Роспотребнадзор подготовил новую редакцию Санитарных правил и норм (СанПиН), в которой получили отражение новые критерии оценки качества горячего питания в школах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», глава ведомства Анна Попова сегодня на заседании Совета Федерации.

По ее словам, качеству питания детей в школах будет уделяться особое внимание. «Для этого разрабатываются новые критерии, – сказала главный санитарный врач страны. – У нас уже подготовлен новый СанПиН, в котором определяются эти правила. Мы надеемся, что в ближайшие дни Минюст его зарегистрирует».

При этом глава Роспотребнадзора сообщила, что у ее ведомства уже «есть все цифры» о готовности школьных пищеблоков по всей стране обеспечить начальную школу горячим питанием. Ранее на вопрос спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко о количестве школ с собственными пищеблоками не смог ответить первый замминистра просвещения Павел Зенькович. «Сейчас мы актуализируем эту информацию вместе с коллегами из Роспотребнадзора», – сказал он.

«Все это посчитано, сколько работает на сырье, сколько доготавливает, сколько вообще не имеет, – заверила Попова, однако ни одной цифры так и не назвала. – Еще один аспект – количество посадочных мест в школьных столовых. Как успеть накормить всех, когда это будет готово».

При этом главный санитарный врач России признала существование проблемы с качеством завтраков и обедов, когда дети «не съедают продукты питания, которые приготовлены за бюджетные деньги, и остаются голодными». Для решения этого вопроса Роспотребнадзор уже разработал рекомендации по родительскому и общественному контролю за работой пищеблоков в школьных столовых.

Москва, Татьяна Дорофеева

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