Контроль за качеством горячего школьного питания могут отдать родителям

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила приказом министерства просвещения закрепить обязательный родительский контроль за качеством горячего школьного питания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня верхняя палата парламента одобрила принятый ранее Госдумой законопроект об обязательном горячем питании в начальной школе.

«Может быть, Минпрос подготовит приказ об обязательном родительском контроле за качеством питания, или общественном контроле – но лучше родительском, – сказала Матвиенко, обращаясь к первому заместителю министра просвещения Павлу Зеньковичу. – Отработайте все до деталей, не сорвите реализацию этого важного проекта».

При этом спикер СовФеда призвала реализовать закон «с упором на отечественные продукты питания, заодно поддержать нашего сельхозпроизводителя». В Тамбовской области, по словам спикера, этот опыт себя полностью оправдал. «Когда знаешь, что это для детей, для своих, то качество будет соответствующее», – считает Матвиенко.

Между тем, по информации Lifetambov.ru, год назад в регионе произошел скандал из-за плохого питания в школах Тамбова. После многочисленных жалоб родителей в апреле 2019 местное управление Роспотребнадзора провело проверку поставщика питания – местного ООО «Новая система услуг», и по итогам инспекции утилизировало почти полтонны мясной продукции. Оказалось, что фирма не выполняла требования нормативных документов и не обеспечивала качество и безопасность продуктов. При этом, согласно данным системы «Контур.Фокус», в ноябре 2019 года с этим же поставщиком на 7 млн рублей заключило договор местное казенное учреждение «ЦМС» на поставку питания для протокольных мероприятий губернатора Тамбовской области.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.02.20

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