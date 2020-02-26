Реформа Конституции РФ: определена дата всероссийского голосования

В качестве даты для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию члены рабочей группы предложили 22 апреля. Глава государства согласился с этой идеей.

Как заявил на встрече с президентом РФ сенатор Андрей Клишас, эта дата была выбрана членами группы в процессе обсуждения потому, что находится между двумя религиозными праздниками – 19 апреля православные отмечают Пасху, а 26 апреля у мусульман начинается Рамадан.

22 апреля является рабочим днем, однако его следует объявить выходным, подчеркнул Клишас. «Позвольте вам предложить 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования», – обратился сенатор к Путину.

Глава рабочей группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил журналистам, что президент согласовал 22 апреля как дату всероссийского голосования, уточняют РИА «Новости».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.02.20

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