«Это стеб и троллинг низкого пошиба»: коммунисты выступили против даты всенародного голосования

Решение назначить на 22 апреля всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ является стебом и троллингом низкого пошиба. Об этом заявил в интервью РИА «Новый День» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Политик подчеркнул, что в компартии восприняли эти планы резко отрицательно: в этот день будет отмечаться 150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, и смешивать это событие с голосованием очень неправильно.

«Если это так будет, то это плохо. Это еще [больше] обострит отношение КПРФ ко всему этому процессу, – подчеркнул Обухов. – Потому что есть 150 лет, есть годовщина, есть памятная дата, есть отец-основатель Российской Федерации Владимир Ильич Ленин, и что бы ни говорили – правительство до сих пор отменяет постановления Совета народных комиссаров о 8-часовом рабочем дне, о бесплатных санаториях для трудящихся, бесплатном молоке. Все это Владимир Ильич Ленин. И вы сейчас, с одной стороны, отменяете его декреты, а с другой – троллите эту дату, которую будут отмечать во всем мире. Плохо это все».

«Я понимаю, что у нас в администрации президента любят стебаться, но это троллинг низкого пошиба, он только будет озлоблять людей, – отметил также секретарь ЦК КПРФ. – Что, нельзя было развести эти даты? Аргументация насчет того, что у православных закончится пост, а у мусульман не начнется… Что, это такое богохульное дело, что нужно разводить православных и мусульман? Это тоже из серии «лучше жевать, чем говорить». Есть юбилей, который касается нашего государства – мы сейчас говорим о правопреемственности, о том, что [страна будет отмечать] 75-летие Победы. Мелочные люди, скажем так. Мелочные люди и мелкотравчатые, которые это все придумывают».

При этом КПРФ в любом случае выработает единое решение о дате голосования и реакции коммунистов на это событие. «Решение будет [о том], как будем себя вести. Здесь много факторов: какие поправки будут приняты из предложенных КПРФ, будем взвешивать все «за» и «против», – пояснил секретарь ЦК КПРФ. – Пока все втемную. Втемную дата, неконституционный референдум – нет такого [всенародного голосования] в Конституции – там есть исчерпывающий перечень, как это проводить, и такой процедуры нет. Ну, есть хотелки, так проводите что-то типа опроса ВЦИОМ. Но это к конституционной процедуре никакого отношения не имеет».

Пока общего мнения по поводу предстоящего голосования нет, уточнил Обухов. «И его ни у кого нет. И элита не знает, и никто не знает, что там задумал Владимир Владимирович [Путин]», – сказал он.

Между тем, как считает собеседник агентства, после внесения предложений президента о поправках в Конституцию «более-менее замысел всего этого [транзита] стал понятен». «Нехитрая юридическая схема придумана. Речь о том, что [происходит] якобы переучреждение ключевых органов государственной власти, новые полномочия у президента: то была независимая судебная система – теперь царь-государь всей судебной системы, то он не возглавлял правительство – а теперь будет общее руководство правительством. По сути дела, новая Конструкция, значит – новые полномочия. Новые полномочия у Государственной думы и Совета федерации. Так что, я думаю, после вот этого референдума нас ждут всевозможные досрочные выборы, перевыборы, переучреждения. Теперь понятно, почему спешат – надо это до американских выборов провести. (…) То есть всеобщие перевыборы, ротация элиты, смотрины и Владимир Владимирович как самодержавный руководитель с новыми полномочиями».

Обухов также напомнил о словах бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, «когда он сказал: да, это по сути дела переучреждение полномочий президента и обнуление сроков». «Такой финт ушами уже проводился в отношении губернаторов, два или три раза. Поэтому те, кто внимательно следит за политическим прогнозом, сразу поняли, куда все это ведется», – пояснил он.

По мнению секретаря ЦК КПРФ, фактически Россия сейчас стоит на пороге больших перемен, и политики должны просчитывать все варианты развития событий и учитывать угрозы. Одной из них, несомненно, является коронавирус. «Посмотрите на север Италии и посмотрите на Китай. Какие там референдумы в этих условиях могут быть», – отметил он.

Напомним, накануне на встрече президента Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон сенатор Андрей Клишас заявил, что в качестве даты голосования группы выбрала 22 апреля. Основным аргументом стало то, что эта дата находится между двумя религиозными праздниками – 19 апреля православные отмечают Пасху, а 26 апреля у мусульман начинается Рамадан. 22 апреля является рабочим днем, однако его следует объявить выходным, подчеркнул Клишас. Президент согласился с таким предложением.

Москва, Татьяна Дорофеева

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