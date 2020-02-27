В Москве «звезда Инстаграм» врезался в стену тоннеля: пострадали дети

Московские следователи начали процессуальную проверку обстоятельств страшного ДТП юге Москвы, где мужчина на иномарке врезался в стену тоннеля. Оказавшийся рядом таксист сумел достать из горящей машины водителя и двух несовершеннолетних пассажиров.

Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, проверка организована по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним. Следователи выяснили, что в среду, 26 февраля, 23-летний водитель в районе жилого дома в Северном Чертаново не справился с управлением и примерно в 22:20 врезался в бетонную стену тоннеля. После этого его автомобиль загорелся.

Видео с места ДТП

Помимо мужчины в машине были несовершеннолетние 2002 и 2003 годов рождения. Все трое получили закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы головы, туловища и конечностей. Пострадавшие были госпитализированы.

Следователи изучили место ДТП, опросили свидетелей и направили в больницы запросы о состоянии потерпевших. Назначены экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Для борьбы с огнем на место ДТП были вызваны сотрудники МЧС. В ведомстве отмечают, что сообщение о пожаре поступило в 22:14, горел автомобиль на площади три квадратных метра. Возгорание было ликвидировано в 22:41.

По информации пользователей соцсетей, за рулем Mercedes находился 23-летний москвич Артем Доценко. Молодой человек ведет блог в «Инстаграм», публикуя там фотографии и видеоролики с автомобилями и полуобнаженными девушками. Последнее видео опубликовано несколько часов назад, в нем автор снял горящий документ, и подписал: «Протокол хорошо горит». Пользователи в комментариях называют молодого человека «мажором» и «звездой телеканалов». «… чуть других не угробил! Права купят, а ездить не умеют. Понты одни только, из-за родительских денег», – пишут комментаторы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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