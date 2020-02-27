Реформа Конституции: правительство РФ оказалось перед перспективой отставки

Изменения Конституции РФ может повлечь пересмотр состава действующего кабинета министров. Об этом заявил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«У нас, с точки зрения Конституции, такое право есть, конечно», – сказал он, отвечая на вопрос депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова, можно ли «в этой связи расценивать прозвучавшее как то, что спустя непродолжительный период после принятия поправок возможен пересмотр состава кабинета министров», передает «Интерфакс».

«После проведения общенародного голосования и после подведения итогов следующий, допустим, министр, который будет назначаться, он уже ... пойдет на процедуру утверждения через Думу», – сказал Крашенинников.

По его словам, прокуроры субъектов РФ будут проходить процедуру консультаций в Совете Федерации «и так далее». Он добавил, что по новым правилам «Федеральное собрание начнет работать немедленно».

В результате конституционной реформы Госдума получит право утверждать министров, кроме глав силовых ведомств, а также вице-премьеров и премьер-министра.

Примечательно, поправки в Основной закон страны также касаются должности президента. Накануне бывший помощник главы государства Владислав Сурков допускал, что изменения могут позволить действующему президенту Владимиру Путину обнулить срок нахождения на посту. Крашенников заверял, что этого не произойдет.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.02.20

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