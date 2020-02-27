Противники поправок в Конституцию выйдут с лозунгами на Марш Немцова

В Москве и ряде других регионов России на марш памяти Бориса Немцова в ближайшую субботу выйдут противники поправок в Конституцию. Инициаторы всероссийской общественной кампании «НЕТ!» сформируют отдельную колонну, которая пойдет под баннером «Мы голосуем НЕТ!».

«С убийства Бориса Немцова прошло 5 лет. К сожалению, все эти годы Россия продолжает идти страшным курсом – на несменяемость власти, политические репрессии и обнищание людей. Теперь угроза нависла над основным законом нашего государства. Если мы хотим жить в свободной стране, где не будут повторяться такие трагедии, как убийство Немцова, сейчас особенно выйти сейчас на марш его памяти, а в апреле проголосовать – НЕТ», – подчеркнули инициаторы кампании.

Акция пройдет в крупных российских городах. В Москве участники Марша Немцова соберутся 29 февраля на Страстном бульваре у метро Чеховская, колонны начнут движение в 14 часов.

Бывший вице-премьер правительства РФ, оппозиционный политик Борис Немцов был убит ровно пять лет назад, 27 февраля 2015 года. Он был застрелен в 23:31 на Большом Москворецком мосту, где шел с 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой.

Ранее вечером Немцов в эфире «Эхо Москвы» анонсировал антикризисный марш «Весна» и обвинил президента Путина в развязывании вооруженного конфликта на Украине.

Обвинения в убийстве СКР предъявил пятерым уроженцам Кавказа: Анзору и Шадиду Губашевым, Зауру Дадаеву, Хамзату Бахаеву и Темирлану Эскерханову. Суд признал всех пятерых виновными, однако все отрицали причастность к преступлению. В 2018 году осужденные обратились в ЕСПЧ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.02.20

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