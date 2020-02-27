После реформы Конституции и трансфера власти россиян ждут неприятные сюрпризы

После завершения конституционной реформы и трансфера власти россиян ждет ужесточение фискальной политики и новые антисоциальные реформы. Одной из инициатив может оказаться реализация предложения Минпромторга по увеличению налога для владельцев транспорта класса «Евро-3» и ниже. Как считают эксперты, это «лоббистское предложение» не связано с экологией, но при этом повлечет рост цен и нанесет очередной удар по реальному сектору экономики. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, как заявил член комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Максим Зайцев, «экологический налог» на автомобили грозит обернуться усугублением экономического кризиса. «Сейчас это выглядит, как попытка сделать бедных беднее, а богатых – богаче и каким-то образом повысить бюджеты муниципалитетов за счет введения дополнительных налогов. В данной экономической ситуации – неправильно. К тому же нет понимания, каким образом дополнительные средства, если данные предложения будут поддержаны большинством в Госдуме, будут расходоваться», – подчеркнул он.

По словам парламентария, проблема с выхлопными газами от старых машин актуальна для крупных городов – таких, как Москва, Санкт-Петербург и Красноярск. «Но те методы, которые предлагаются сейчас для решения проблемы, мы не можем использовать, в первую очередь, потому что население против. В данном случае мы подменяем понятия экологичность и заботу о жизни граждан на какой-то лоббизм автопромышленной отрасли», – считает Зайцев.

Депутат отметил, что пока речь идет о налоге для коммерческого транспорта, но, вероятнее всего, за этим последует и увеличение налога на личные автомобили. «Но люди пользуются этими машинами не потому, что хотят навредить экологии, а потому что у них нет другого выхода. Зачастую в деревнях дальних населенных пунктов другой возможности доехать до больницы, чем на старом 70-80 года «ВАЗе» – нет. Если увеличится налоговая нагрузка, они вынуждены будут продать автомобиль, не купив замену, потому что рынок устанавливает серьезные цены», – подчеркнул Зайцев.

Вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин согласился, что следом за «экологическим» налогом на коммерческий транспорт вырастет тариф на весь неэкологичный транспорт. «Это большой автопарк. В разных регионах процент таких машин может достигать до 70% парка. В Москве и области 44%, почти 2 млн авто из 7,5 млн, в Санкт-Петербурге – 73% находится ниже принятых экологических норм. Конечно, это автомобили наименее обеспеченных слоев населения. Люди, как правило, ездят на том, на чем могут», – обратил внимание он.

Шпарин также отметил, что проблема в с коммерческим транспортом многослойная. «У нас транспорт, с одной стороны, загрязняет окружающую среду, а с другой – является кровеносной системой экономики. В настоящий момент по коммерческому транспорту ситуация гораздо сложнее, чем по легковым автомобилям. Средний возраст по разных регионам от 16 до 30 лет. Доля коммерческих автомобилей с коммерческим классом ниже «Евро 3» – доминирующая», – сказал эксперт.

По его оценке, под дополнительные налоговые выплаты попадает большая часть коммерческого транспорта, после чего неизбежно последует рост тарифов на грузоперевозки и, как следствие, рост цен на все товары в РФ. «Когда Минпромторг предлагает подобные инициативы, он должен как минимум советоваться с министерством экономического развития и Центробанком», – считает Шапарин.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский со своей стороны отметил, что для малого и среднего бизнеса рост налоговой нагрузки может оказаться неподъемным. Он напомнил, что только за 2019 год малый бизнес потерял 380 тысяч предприятий. «Повышать нагрузку на реальный сектор экономики – это даже не выстрел в ногу, это выстрел сразу в висок. Это абсолютно суицидальная, разрушительная экономическая политика. Что происходит в головах у чиновников, которые предлагают такие меры на фоне затяжной, в лучшем случае, стагнации, а реально – депрессивной экономической активности, когда у нас уже стали нормой видеоролики, где пенсионеры стоят в очереди у помоек у супермаркетов?» – возмутился он.

В то же время, по мнению Жуковского, вероятнее всего реализация этого предложения будет отложена из политических соображений. «Пока у нас переписывают Конституцию, прописывают верховного правителя – до этого момента завершения трансфера власти, выборов в Госдуму они не будут никакие скандальные антисоциальные меры принимать. А после них нам всем придется приготовится», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.02.20

Противники поправок в Конституцию выйдут с лозунгами на Марш Немцова. / Запад признал в президенте Сербии сильного лидера мирового масштаба. / Реформа Конституции: правительство РФ оказалось перед перспективой отставки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»