В Москве чемпионка по танцам на коляске обвинила бывшего жениха в афере с квартирой и насилии: СКР организовал проверку

В Москве молодой человек подозревается в попытке завладеть квартирой чемпионки мира по танцам на коляске. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

Известно, что девушка с ограниченными возможностями сообщила в СМИ, что ее бывший молодой человек пытался завладеть ее квартирой, а также применял к ней физическую силу.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуально решение.

Как уточняет «РенТВ», пострадавшая – Анастасия Василенко – чемпионка мира по бальным танцам на колясках, познакомилась с женихом в Интернете. Затем он переехал к ней в квартиру, чтобы якобы помогать по хозяйству. Как выяснится позже, планировал завладеть жилплощадью, прописаться в квартире сам, а также зарегистрировать свою бывшую жену. Кроме этого, он брал кредиты на имя Василенко, а потом просто исчез.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.02.20

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