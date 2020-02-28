«Где МВД, которое вам подчиняется?»: депутат Мосгордумы в прямом эфире обратилась к президенту Путину

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова в прямом эфире из городского парламента обратилась к президенту России Владимиру Путину. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для заявления стало отсутствие заранее приглашенных представителей ГУ МВД по Москве и столичной мэрии на заседании, посвященном безопасности на городских массовых праздничных мероприятиях. На встречу с депутатами и общественностью не пришли ни силовики, ни чиновники.

Шувалова подчеркнула, что накануне президент РФ говорил «о том, что не надо устраивать несогласованные мероприятия». «Вот у нас сегодня согласованное мероприятие», – подчеркнула депутат, отметив, что в четверг полдня потратила на уговоры руководства ГУ МВД принять участие в согласованной встрече.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Где правоохранительные органы, которые напрямую вам подчиняются? Почему они игнорируют мирный диалог? Департамент безопасности города Москвы, где представители департамента безопасности?.. Руководитель департамента торговли и услуг [Алексей] Немерюк? Есть представитель? Вчера сказали, что будет. Департамент культуры города Москвы! Ау, господин [Александр] Кибовский? Вы меня слышите, господин Кировский? Ситуация понятна. Префектура ЦАО, как я понимаю, тоже отсутствует. Но хотя бы представитель мэра Москвы в Мосгордуме есть? Кто-то, может быть, присутствует, пусть не она сама лично, но хоть кто-то присутствует?» – обратилась Шувалова к главе государства.

На заседании в Мосгордуме не оказалось ни одного представителя мэрии Москвы, префектуры ЦАО и полиции. «А вы знаете, что в Конституции написано: если власть не хочет вступать в диалог с народом, то народ на что имеет право? В общем, это страшная ситуация, господа-товарищи, сидящие в правительстве Москвы, – подчеркнула Шувалова. – Вы должны понимать, до чего вы доводите город».

Вместе с тем депутат отметила, что отсутствие представителей мэрии и ГУ МВД в зале не означает, что руководство полиции и городские чиновники не в курсе того, что происходит. «То, что их нет в зале, говорит о том, что они не хотят вступать в диалог, что боятся своей ответственности, но не говорит о том, что они нас не слышат, – отметила она. – Слышат. Сейчас идет трансляция в Интернет, и безусловно по окончании мероприятия мы тоже постараемся сделать все, чтобы как можно больше, включая администрацию президента узнало как о нашем круглом столе, так и о том, как вели себя органы власти и правительства города Москвы».

«У нас приближается великий праздник, День Победы, – указала Шувалова. – И мы не хотим, чтобы этот день в юбилейный год 75 годовщины Победы был омрачен бескультурьем и ущемлением прав москвичей».

Поводом для встречи, организованной в Московской городской думе, стала резонансная ситуация с проведением новогодних праздников в центре столицы. Москвичи, общественники и депутаты городского парламента ранее неоднократно отмечали, что в декабре и январе жители Центрального округа столицы испытывали серьезный дискомфорт из-за плохо организованных фестивалей и празднований, улицы были намеренно перегорожены коммунальной техникой так, что невозможно было подъехать к собственным домам, проезд был закрыт даже для пожарной техники и скорой помощи. Кроме того, в новогоднюю ночь москвичей просто не пустили на Красную площадь – где, по наблюдениям горожан, праздновали сотрудники ГБУ «Жилищник». В подтверждение возмещенные горожане приводят видеоролики, снятые в ночь с 31 декабря на 1 января.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.02.20

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