В Москве сотрудникам фестиваля «Путешествие в Рождество» не выплатили зарплату

Сотрудникам фестиваля московской мэрии «Путешествие в Рождество» до сих пор не заплатили за работу. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили участники встречи за «круглым столом» в Московской городской думе, посвященной безопасности, комфорту и учету интересов москвичей при проведении городских праздников.

Речь идет о сотрудниках, работавших в качестве контролеров на площадках фестиваля, сообщила москвичка Татьяна Алешкина. По ее словам, для охраны праздничных массовых мероприятий правительство Москвы заключает договоры с различными ЧОП. «В прошлом году это было «Стронго». В этом году я разговаривала сама с представителями «Арсенала-2» и «Каратом», у которых есть договоры с правительством Москвы, – рассказала он. – Но поскольку у них нет нужного количества лицензированных сотрудников, они заключают договор с ИП «Нужные люди». Организатор этого ИП – актер массовых сцен. Набирают людей, и в этом году людям не заплатили деньги».

Алешкина уточнила, что соответствующее обращение от обманутых работников уже направлено депутату Мосгордумы Елене Шуваловой. «Они контролеры, не охранники. Но эти люди подробно описали в направленном вам письме, что они там делают и какую функцию выполняют. И в этом году люди, которые их нанимали, им не заплатили деньги. Мне кажется, это все очень тревожно в плане безопасности москвичей».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве проходил с 18 декабря по 31 января, и был широко разрекламирован на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, в социальных сетях и городских СМИ.

Фестиваль входит в цикл «Московские сезоны», который ежегодно проводится в столице с 2013 года. Организатором ярмарок и фестивалей под брендом «Московские сезоны» выступает ГБУ «Московские ярмарки», учредителем которого является департамент торговли и услуг правительства Москвы под руководством Алексея Немерюка.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», за последние 12 месяцев ГБУ объявила 289 закупок на общую сумму 3,3 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.20

«Черная пятница» для бирж и рубля: финансовый рынок рискует повторить антирекорды кризиса-2008. / «Где МВД, которое вам подчиняется?»: депутат Мосгордумы в прямом эфире обратилась к президенту Путину. / Коронавирус наступает: Россия закрывает границу для иранцев и иностранцев из Ирана и Южной Кореи. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»