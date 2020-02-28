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Пятница, 28 февраля 2020, 14:15 мск

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В Москве задержан очередной педофил: пострадали трое детей

Фото – pixabay

В Москве задержан мужчина по подозрению в совершении действий сексуального характер в отношении трех несовершеннолетних детей. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По данным следствия, ЧП произошло 27 февраля на западе Москвы. В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение.

В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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