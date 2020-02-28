«Если примут, мы останемся с этой властью!» В Мосгордуме призвали не допустить поправок в Конституцию

Сегодня на заседании за «круглым столом» в Мосгордуме жители столицы высказались против принятия поправок в Конституцию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», москвичей поддержала организатор встречи, депутат столичного парламента от КПРФ Елена Шувалова. «Нет никакой жизненно необходимости менять Конституцию», – подчеркнула она.

«Если наше правительство примет как хочет эти поправки, то будет новая Конституция, и, в частности, Путин может еще лет шесть править, – заявила жительница района Свиблово Лариса Лемешевская. – И мы останемся тогда с той же властью. Ни в коем случае нельзя допускать эти поправки. Если мы допустим эту же власть – у нас не будет Москвы. Мы потеряем Москву, мы потеряем Россию. Надо приложить все усилия, чтобы не было этих поправок».

Активистка отметила, что жители Свиблово сейчас вынуждены бороться за сохранение своего района. «У нас зеленый прекрасный район, таких районов в Москве очень мало. Но есть такой товарищ Шапошников (вероятно, речь идет о спикере Мосгордуме Алексее Шапошникове, – ред) – недалекий человек, я бы сказала, который собирается у нас убрать Капустинский пруд, где мы очень любим отдыхать. И я чувствую, что мы теряем не только Свиблово. Мы теряем Москву. У нас те же проблемы: экоцид, геноцид, а эта реновация уже достала всех».

С активисткой из Свиблово согласилась депутат Шувалова. «И так наш глава государства имеет неограниченные полномочия, очень большие, крайне большие, – обратила внимание она. – А то, что предложено сейчас, возвращает нас в феодализм с Госсоветом екатерининских времен. Сам наш глава государства, я считаю, не понимает, что он делает. Если хорошо знать историю, то надо вспомнить, что именно Госсовет и помог уничтожишь Павла и прийти Екатерине к власти – так что неизвестно, и против себя он может быть закладывает механизм».

Шувалова подчеркнула, что многие россияне, как и члены рабочей группы по поправкам в Основной закон, вообще до сих пор не читали Конституцию – поэтому не могут оценить смысл предложенных президентом поправок. «Не надо ничего менять, – жестко заявила депутат. – Я не представляю, как вообще можно во всем этом участвовать, в обсуждении поправок. (…) Нет никакой жизненной необходимости менять Конституцию».

В зале поддержали эти заявления. «Без срочной системы экономически-политической системы страны развал России, к сожалению, неизбежен», – подытожила одна из активисток, участвующих в заседании.

Москва, Татьяна Дорофеева

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