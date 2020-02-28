«Город для освоения средств»: Собянин поставлен в Москву «на кормление»

Российская столица перестала быть городом для жизни, какой она была всю свою историю, и превратилась в «город пиления и освоения средств», в результате чего интересы москвичей отошли на второй план на фоне уничтожения социальной инфраструктуры. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев, выступая сегодня на заседании за «круглым столом» в столичном парламенте.

Он отметил, что согласен с мнением профессора Евгения Сатановского о мэре Москвы Сергее Собянине. «Сергей Семенович поставлен сюда «на кормление», это та практика, которая была принята, по-моему, еще в 15 веке, но потом от нее отказались, – сказал Шереметьев. – Когда ставят «на кормление», человек просто выгребает, высасывает все, что возможно из города. Вот это сейчас происходит. В городе с трехтриллионным бюджетом идет освоение этого бюджета любой ценой. И ладно если бы это освоение бюджета происходило в интересах москвичей – при Лужкове они как-то еще учитывались. А сейчас ощущение такое, что все делается специально назло и во вред».

Депутат раскритиковал действия мэрии по сохранению исторического и культурного наследия Москвы – поскольку в столице продолжатся снос и уничтожение «зданий, культуры, истории». «Идет уничтожение населения, потому что уничтожается медицина, образование, то есть уничтожается будущее, – заявил Шереметьев. – Медицина уже уничтожена – все, что осталось в результате оптимизации – это только имитация».

При этом парламентарий согласился с уже высказанным горожанами мнением, что власть стремится разделить их на некие группы. «По любым признакам – например, по конфессиям, когда этот [Владимир] Ресин, которого сложно заподозрить в православии, начал программу «200 храмов» в парках. И из-за этого сейчас идет война между теми, кто хочет храм, и теми, кто хочет, чтобы он был не в парке, а рядом, – отметил Шереметьев. – Но самое главное – это разделение по национальностям, нагнетания национализма, нацизма. Это то, что сейчас происходит. Но при этом, если кто-то пытается на это обратить внимание – тут же говорят: «Вы разжигаете национальную рознь». То есть, не те разжигают, которые вопят о сепаратизме, отделении или наоборот, что мы сюда приехали свой каганат строить – а те, кто на это обращает внимание».

Кроме того, как считает депутат, столица страдает от перенаселенности, поскольку в нее хлынул бесконтрольный поток приезжих из регионов и бывших союзных республик. В советское время в столицу СССР приезжали лучшие люди, которые обогащали ее и привносили лучшее – но «сейчас сюда едут от безысходности». «Потому что им не выжить там, где они живут – там нет ничего. Уничтожена Россия, уничтожено производство, нет нигде рабочих мест. И не только в России, но и в бывших республиках», – констатировал Шереметьев.

По итогам «круглого стола» организатор встречи депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова сообщила, что намерена выступить на заседании Мосгордумы и рассказать о претензиях горожан. Участники заседания единогласно поддержали предложение выразить властям Москвы протест против коммерциализации столицы и той формы, в которой проводятся массовые праздники, ярмарки и фестивали. «Я потребую повышения культуры проведения мероприятий», – подчеркнула Шувалова, отметив, что направит соответствующий запрос в мэрию Москвы.

Заседание за «круглым столом» в Мосгордуме было посвящено проблеме приоритетного учёта безопасности, комфорта и интересов москвичей при проведении городских праздников и фестивалей, об ответственности их устроителей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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