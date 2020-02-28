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Пятница, 28 февраля 2020, 17:18 мск

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«Почувствовала себя плохо»: в зеленоградской школе умерла девочка

По факту смерти ребенка в школе Зеленограда огарнизована доследственная проверка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ученица почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Следователи в рамках процессуальной проверки выполняют необходимый комплекс следственно-процессуальных действий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося. Опрашиваются должностные лица из числа сотрудников школы.

Как предполагается по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Светлана Антонова

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