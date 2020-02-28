«Нормальный человек не купит 1/3 доли»: полиция и депутаты Мосгордумы предложили запретить в России продажу долей в квартирах

В России могут запретить свободную продажу квартир по долям. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением обратиться к Государственной думе с такой законодательной инициативой сегодня выступила депутат Мосгордумы от «Единой России» Людмила Стебенкова, выступая на заседании за «круглым столом» в столичном парламенте по проблеме защиты прав граждан-собственников от «черных риелторов».

«Любые продажи этих долей – кроме как тем, кто проживает в этой квартире, недопустимы, – заявила она. – Можем ли мы выйти с соответствующей инициативой, что продать долю могут только тому, кто живет в этой квартире? Если, например, людям надо разъехаться – тогда продажа через суд с покупкой обязательного жилья тому человеку, который хочет квартиру. Это единственный вариант, все остальные оставляют лазейки для людей».

Депутат назвала «чистым мошенничеством» продажу 1/10 части доли, подчеркнув, что «мы уберем эти мошеннические схемы, если так ограничим продажи». Стебенкова также выступила в поддержку предложений силовиков, которые считают необходимым внести в федеральное законодательство поправки, серьезно ограничивающие возможности свободного хождения на рынке недвижимости долей в жилых помещениях.

«Квартирное рейдерство отличается особым цинизмом», – подчеркнул заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве, полковник полиции Олег Колтунов.

«Реализация жилищных прав нового собственника объекта недвижимости должна допускаться только с согласия других собственников, проживающих в данном помещении, а в случае отсутствия такового – определяться судом в рамках гражданского судопроизводства», – зачитал он депутатам Мосгордумы предложения о поправках в федеральное законодательство.

На регистрацию в долевой квартире новый собственник, по мнению силовиков, должен получать согласие всех остальных владельцев. Проживание в таком жилье третьих лиц полиция предлагает запретить – а для вселения гражданина, не являющегося родственником кого-либо из хозяев, нужно получать согласие всех совладельцев. Сдача в аренду помещений в долевой квартире должна быть также запрещена.

«Нормальный человек никогда в жизни не будет покупать 1/3, 1/5, 1/7 доли – этот человек потенциально попадает в поле зрения правоохранительных органов, общественности, как рейдер, черный риелтор, и тд. Если не вводить жесткие меры, будет весьма сложно все это остановить», – подчеркнул Колтунов.

Кроме того, полиция считает необходимым запретить дарить доли в квартирах не родственникам. Стоимость долей в договоре, по мнению правоохранителей, должна соответствовать их кадастровой оценке и указываться полностью. «Несмотря на то, что вопрос спорный, предложение наше такое», – сказал он.

Как считает Колтунов, в данном случае нет какой-то определенной группы иска: пострадать может любой собственник доли в квартире. Рейдеры, купившие даже минимальную долю, превращают жизнь остальных владельцев в ад – они меняют замки, сдают свою долю в аренду, прописывают на ней иностранную рабочую силу.

«Противопоставить что-то такой методике сложно – нет механизмов, запрещающих регистрацию собственника на его собственности даже минимальной», – констатировал заместитель начальника управления уголовного розыска.

При этом он признал, что полиция часто выдает отказы в возбуждении уголовных дел на заявления собственников, которые просят защитить их от рейдеров. Так, в 2015 году в Москве было возбуждено всего 184 таких дела, в суд ушло 80 из них – против 24 в прошлом году. «Вопрос стоит на контроле у руководства главка», – заверил Колтунов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.02.20

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