«Нет реформе Конституции!» В Москве начинается марш в память о Борисе Немцове

В Москве начинается шествие в память о политике Борисе Немцове, застреленном 27 февраля 2015 года в центре столицы. Одну из колонн марша целенаправленно собрали противники поправок в Конституцию.

«С убийства Бориса Немцова прошло 5 лет. К сожалению, все эти годы Россия продолжает идти страшным курсом – на несменяемость власти, политические репрессии и обнищание людей. Теперь угроза нависла над основным законом нашего государства. Если мы хотим жить в свободной стране, где не будут повторяться такие трагедии, как убийство Немцова, сейчас особенно выйти сейчас на марш его памяти, а в апреле проголосовать – НЕТ», – подчеркнули инициаторы всероссийской общественной кампании «НЕТ!» накануне шествия.

Как отметил политик Илья Яшин, «Борис был светлым, жизнерадостным, обаятельным человеком, а они его убили!» «Он боролся с подлецами, защищал людей, помогал слабым и вообще всем, кому это было необходимо. Он не сдавался. То, что сейчас происходит, Немцова бы возмущало. Борис уже не может выразить свой протест, потому что они (именно те, кто устроил в нашей стране вот этот беспредел) его ликвидировали», – отметил он в соцсетях накануне марша, который пройдет от Страстного бульвара (м. Чеховская, Тверская, Пушкинская) по внутренней стороне бульварного кольца, затем по проспекту Академика Сахарова до пересечения с Садовым кольцом.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.02.20

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