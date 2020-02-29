«Пора менять власть!» Марш в память о Немцове потребовал отставки Путина (ФОТО, ВИДЕО)

В Москве прошел марш в память о политике Борисе Немцове, застреленном в центре столицы пять лет назад. Как передает корреспондент РИА «Новый День», основным лозунгом шествия стал призыв к отставке действующего главы государства Владимира Путина.

«Именно Путин несет ответственность за политические убийства. По его воле людей сажают по политическим делам. Он насилует Конституцию, чтобы остаться цепляться за власть до конца своих дней. Сегодня мы озвучили ему обвинение и свои политические требования», – заявил по итогам марша политик Илья Яшин, возглавлявший шествие в Москве.

В ходе марша также звучали лозунги «Долой власть чекистов», «Это наша страна», «Россия без Путина», «Пора менять власть», «Перемен!», «Свободу политзаключенным», «Слезы матерей – позор России», «Герои не умирают», «Россия будет свободной».

По словам Яшина, на марш пришло более 30 тысяч человек. «Мне очень понравилась атмосфера на марше. Никакого страха, никакой выученной беспомощности. Это было громкое и море граждан, которые ощущают свою правоту и чувство локтя. Свободные люди. Круто понимать и видеть, как нас много. Прям воодушевляет и прибавляет сил. Пропаганда привычно врет, что «опять никто не пришел», – отметил политик.

Он также отметил, что полицейское начальство по окончании акции угрожало составить административный протокол из-за превышения численности марша, согласованного мэрией. «То есть было больше 30 тысяч человек. Так что верьте своим глазам, а не кремлевским жуликам», – заявил он.

По данным движения «Белый счётчик», к шествию присоединились более 22 тысяч человек. Московская полиция заявила о 10,5 тысячи участников.

Сегодня акции в память о Борисе Немцове прошли также во Владивостоке, Новосибирске, Иркутске и других городах. Политик был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Суд признал виновным в его убийстве Заура Дадаева и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Остальные фигуранты дела получили сроки от 11 до 19 лет. Заказчик убийства не установлен.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.02.20

«Нет реформе Конституции!» В Москве начинается марш в память о Борисе Немцове. / Роспотребнадзор попросил россиян не выезжать за рубеж, чтобы защититься от коронавируса. / Три человека погибли на дне рождения инстаблогерши в московской бане: среди жертв – муж именинницы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»