Опасность гриппа и ОРВИ: в Москве закрыли часть детских бассейнов

В Москве с 1 марта закрылись детские секции плавания в городских дворцах творчества. Об этом сообщили читатели РИА «Новый День». Сроки возобновления работы в учреждениях называют разные, как и причины приостановки работы.

В частности, родители детей, которые посещают бассейн в ГБОУДО имени А.В. Косарева на востоке столицы, 28 марта получили электронные сообщения о приостановке занятий «в целях недопущения распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и науки Москвы». О возобновлении занятий администрация Центра творчества пообещала сообщить дополнительно. При этом, как говорят родители, сами тренеры называют ориентировочную дату 15 марта.

Аналогичная ситуация – в ГБОУДО имени Аркадия Гайдара. На сайте учреждения опубликовано сообщение о том, что бассейн будет закрыт с 28 февраля по 10 марта «в связи с проведением дополнительных санитарно-профилактических мероприятий». В ГБОУДО «Дворец творчества Восточный» также ссылаются на проведение дополнительных санитарно-профилактических мероприятий, здесь секции плавания не будут работать до 8 марта.

При этом ограничительные меры не коснулись бассейнов, подведомственных городскому департаменту спорта. В частности, на сайтах таких учреждений нет сообщений о «профилактических мероприятиях», а в спортивной школе олимпийского резерва №41 в Замоскворечье корреспондента РИА «Новый День» заверили, что бассейн не закрывается, а продолжает работать в обычном режиме. Редакция направила запрос в правительство Москвы с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

Стоит отметить, что с пятницы, 28 февраля, в школах Москвы усилены утренние фильтры – учащимся измеряют температуру и не допускают к занятиям детей и подростков с признаками заболевания. Согласно приказу департамента образования, наблюдать за состоянием здоровья учеников в школах должны в течение дня с обязательным проведением термометрии.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.03.20

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