Угроза глобального кризиса: мировая экономика слишком зависима от Китая

Пандемия коронавируса грозит привести к глобальному экономическому кризису. Как считают эксперты, зависимость мировой экономики от Китая, где зафиксирована масштабная вспышка заболеваемости, слишком высока. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов обратил внимание, что пандемия коронавируса показала опасную зависимость других стран от китайской промышленности. «Зависимость от Китая слишком высокая. Наибольшую опасность представляет фармацевтика, оказалось 85% субстанций для европейской фармацевтической промышленности поставляется из Китая. Министр экономики Франции уже заявил, что должно произойти изменение правил игры», – сказал эксперт.

Он также напомнил о мощнейшем обвале фондовых индексов ведущих мировых бирж, который произошел на прошлой неделе. «Сегодня пока рынки реагируют нормально, падает нефть, курс рубля, экономисты пересматривают темпы роста мировой экономики, некоторые оценивают мировой ВВП в 2%. Сбываются предсказания «черного лебедя» – сползания в рецессию. Сегодня мы находимся в точке бифуркации», – отметил Белов.

Врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов согласился, что угроза мировой рецессии в ближайшей перспективе может стать реальностью. «Последствия могут оказаться деструктивными, когда спад динамики ВВП Китая усугубляется колебанием фондовых рынков. Это может привести к сползанию в рецессию. На сегодняшний день говорить о том, что мы уже стоим на пороге рецессии нельзя, но боюсь, что через несколько месяцев такой вариант исключать не приходится. Карантин с экономической точки зрения – сугубо отрицательный эффект», – сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что большую опасность для экономики несет паника. «Для фондовых рынков страхи – самое непредсказуемое. Очень тяжело просчитывать их эффект. Мнимость страхов условна. Сегодня кажется, что это мнимая угроза, а завтра уже – нет», – отметил Кузнецов.

По его оценке, распространение коронавируса в Европе только усугубляет ситуацию. «Если мы увидим реальные панические настроения не только в отношении стран Юго-Восточной Азии, но и к Европе, то это приведет к падению нескольких десятых процента динамики мирового ВВП в год. Сейчас мы видим удар в первую очередь по туризму, но туризм связан многими другими отраслями, в первую очередь, это с транспортом. Туризм показал, уязвимость секторов от таких «черных лебедей», – обратил внимание он.

По мнению экспертов, к затяжному экономическому кризису должна готовиться не только Италия, где сейчас зафиксирована самая мощная вспышка заболеваемости в ЕС, но и ведущая экономика Европы – Германия.

Как сообщал «Новый День», ранее российские экономисты предупредили, что последствия эпидемии коронавируса в Китае значительно недооцениваются и могут стоить мировой экономике около 500 млрд долларов. Кроме этого, известный экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев прогнозировал, что мировой экономике угрожает глобальный кризис, поводом для которого может стать неожиданное событие с «очень высокой степенью неопределенности, и затрагивающее одновременно перспективы мировой экономики в целом». По его оценке, таким «спусковым крючком» может стать китайский коронавирус.

Напомним, по данным на утро 2 марта, заболеваемость коронавирусом зафиксирована в 69 странах. Основные очаги – КНР, Южная Корея, Иран и Италия. Первые случаи заболевания были выявлены в Мексике, Доминиканской Республике, Ирландии, Чехии, Монако, Люксембурге, а также Армении, Индонезии, Эквадоре, Катаре и Андорре. В целом с начала эпидемии зарегистрировано более 89 тысяч случаев заболевания: 3 тысячи человек погибли, 45 тысяч – выздоровели.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.03.20

Молодой россиянин привез коронавирус из Италии. / Незаконное преследование: фигурант дела о массовых беспорядках в Москве добился денежной компенсации. / Samsung и LG приостановили работу заводов в Южной Корее. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»