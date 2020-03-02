Мигранты из Турции и учения НАТО в восточной Европе: определены дополнительные каналы возможного распространения коронавируса

Пандемия коронавируса может оказаться более масштабной, чем считается сейчас. Негативно повлиять на распространение опасного заболевания могут учения НАТО в Польше и Прибалтике, а также неконтролируемый поток беженцев с Ближнего Востока в Европу, который открыла Турция. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как сказал доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин, ситуация с коронавирусом может оказаться хуже, чем это известно на данный момент. «Я не считаю, что Китай очень эффективно борется коронавирусом. Что происходит внутри, мы особо не знаем. Информация фильтруются – во избежание паники государственные СМИ преподносят ситуацию в более-менее сбалансированном виде», – отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что, согласно информации из других стран Азии, например, Южной Корее, обстановка только усугубляется на фоне относительно успокоительных новостей из Китая. «Скорее всего, китайцы работают с информацией. В 11-ти миллионной Ухани сложно блокировать распространение вируса. Тем более, он может повторно проявляться у человека, который им болел… У них не 100% достоверная информация», – выразил уверенность Топорнин.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко в этой связи отметил, что существует еще два канала распространения коронавируса, о которых сейчас не говорят. «Массовая миграция из Турецкой республики – это масса людей, которая не поддается контролю. Второй канал – военная деятельность. Мы должны признать, что военные подразделения США в Европе неконтролируемы с точки зрения перемещения. Начались маневры НАТО Defender Europe 2020, их основное переназначение – массовая переброска войск (20 тысяч военных) и концентрация на территории Прибалтики и Польши. А откуда их перебрасывают – мы не знаем», – сказал он.

По оценке эксперта, любая неосторожность в плане несоблюдения режима чревата быстрым и массовым распространением заболеванием. Он обратил внимание, что население прибалтийских республик весьма мобильно, что несет в себе дополнительную угрозу. «В случае паники они начинают мигрировать…. Притягательными центрами рассматривается Германия, Англия и страны Северной Европы», – пояснил Оленченко и добавил, что и у России с Прибалтикой очень «прозрачные границы».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.03.20

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