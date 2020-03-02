Депутат ГД Евгений Федоров назвал правильной идею ФЗНЦ о запрете русофобских партий в России

Сегодня, 2 марта, в последний день внесения предложений по поправкам в российскую Конституцию Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), возглавляемый Александром Малькевичем, предложил включить в Основной закон страны положение, запрещающее или ограничивающее деятельность откровенно русофобских и антироссийских партий и общественный организаций в нашей стране.

Эту идею поддержал депутат Госдумы Евгений Федоров, назвав её абсолютно правильной. Также парламентарий уверен, что в Конституции нужно прописать общую формулировку, если предложение ФЗНЦ рассмотрят как поправку. А конкретные предложения могут стать основой для отдельной статьи в федеральном законе о политических партиях, поправки к которому написаны самим Федоровым.

Напомним, в ФЗНЦ считают, что политические партии и общественные организации с антироссийской направленностью подрывают национальные интересы нашей страны, и призывают не защищать их. Александр Малькевич обратил внимание, что практика запрета и ограничения деятельности подобных партий, отрицающих основы конституционного строя страны, существует в Испании, Германии и Израиле.

Федоров согласился с Малькевичем и подчеркнул, что политическую систему, созданную для обслуживания россиян и страны в целом, нужно выстроить в интересах защиты национальных ценностей. А организацию, действующую против этого, нужно проверять, а в случае подтверждения подозрений – закрывать. «Так как это ложная организация, липовая. А липовой организации в политике быть не должно», – заключил Федоров.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.03.20

Кудрин предупредил, что средства на президентские меры соцподдержки населения закончатся через три года. / Российской экономике предрекли падение из-за коронавируса – прогноз ОЭСР. / Мигранты из Турции и учения НАТО в восточной Европе: определены дополнительные каналы возможного распространения коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»