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Вторник, 3 марта 2020, 11:42 мск

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СКР проверит московскую школу, где 25 детей получили ожог глаз: в мэрии пообещали уволить учительницу

В Москве Следственный комитет начал проверку публикаций СМИ об ожогах глаз, полученных первоклассниками столичной школы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выясняются все обстоятельства случившегося, по итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, по данным СМИ, что 25 детей оказались в больнице с термическими ожогами глаз, которые они получили в школе. По информации «Интерфакса», речь идет о столичном образовательном учреждении №1415, где во время уроков в классе включали ультрафиолетовую лампу. В результате вечером в Морозовскую больницу родители привезли 25 первоклассников. У всех детей врачи обнаружили ожоги роговицы и оказали амбулаторную помощь – без госпитализации.

Ранее департамент образования Москвы выпустил приказ «О мерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций», в котором указано «обеспечить все здания образовательных организаций бактерицидными облучателями закрытого типа для обеззараживания воздуха».

В столичной школе №1415 подтвердили факт инцидента. На сайте учебного заведения опубликовано сообщение городского департамента образования, в котором говорится, что «учительница 1-го класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением приказа ДОНМ от 27.02.2020 года №65, в котором указано, что использоваться могут только устройства закрытого типа».

«После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства. Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой. Четверо детей уже вернулись к занятиям», – отмечается в сообщении.

В школе началась внутренняя проверка. «Учительница будет уволена», – говорится в сообщении департамента.

Москва, Татьяна Дорофеева

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