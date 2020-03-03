«Так они собираются голосовать за поправки в Конституцию?» Депутат Мосгордумы заявила о массовом сборе паролей от Госуслуг

Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева заявила о возможных готовящихся нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию. Речь идет о сборе у пользователей Госуслуг паролей к их аккаунтам, с помощью которых при электронном голосовании можно принять участие во всенародном волеизъявлении. Депутат призвала всех сотрудников бюджетных учреждений, которым поступили от руководства такие требования, сообщать ей об этом на условиях анонимности.

«Ну дают в Мэрии Москвы... ОБЯЗЫВАЮТ срочно зарегистрироваться на сайте гос. услуг и принести пароль для входа руководству от всех сотрудников (граждан РФ) «Жилищника» районов города и прочих бюджетников», – сообщила Енгалычева на своей странице в «Фейсбуке». По ее словам, тех, кто отказывается, «руководители грозятся зарегистрировать самостоятельно, для этого нужен СНИЛС и паспортные данные, имеющиеся в отделах кадров».

Депутат уточнила, что об этом ей сообщили сами бюджетники и сотрудники ГБУ «Жилищник», которым руководство выдвинуло подобные требования.

«Это вот так они собираются за поправки в главный закон страны – Конституцию голосовать? Вот таким чиновники видят идеальное голосование? Вот истинный смысл электронного голосования – собрать логины, пароли и проголосовать за людей так как надо? Сегодня они проголосуют за Конституцию, а завтра за мэров, губернаторов и президента, – пишет Енгалычева. – И всё, страна будет обречена, даже надежды не будет на избавление от оффшорно-олигархической власти, делающей нищими простых людей».

Парламентарий напомнила, что действия работодателя по принуждению сотрудников к регистрации на портале Госуслуг незаконны, и никто не вправе распоряжаться их персональными данными. «Сообщайте мне на условиях полной анонимности кто понуждает вас предоставить ваши личные пароли от кабинетов на портале гос.услуг, – призвала депутат. – Составим базу данных «героев» нашего времени и будем пресекать такие незаконные действия на корню!»

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.03.20

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