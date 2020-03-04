Режим ЧС, полный карантин и комендантский час: власти Москвы разработали план действий на случай эпидемии коронавируса

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве могут объявить режим чрезвычайной ситуации, закрыть торговые центры и предприятия, остановить работу общественного транспорта и ввести комендантский час. Об этом говорится в копии документа, полученном РИА «Новый День» от собственного источника. Редакция запросила подтверждение его подлинности в мэрии Москвы.

На документе под названием «План действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV» стоит подпись, схожая с подписью заместителя мэра Москвы, председателя Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения коронавируса Анастасии Раковой. По словам источника, этот план 27 февраля был направлен руководителям городских департаментов, в нем подробно расписаны мероприятия, которые власти готовы предпринять в случае нарастания угрозы короновируса.

Так, согласно «Плану А», который включает превентивные меры с учетом роста угрозы распространения коронавирусной инфекции, московский департамент транспорта должен подготовить «дорожную карту» по организации термометрии в метро, департамент образования – приобрести и поставить в школах и садиках системы мобильного обеззараживания помещений, департаменту ЖКХ в случае особого указания предписано обеспечить дезинфекцию улиц, фасадов зданий и подъездов многоквартирных домов. При этом уже с 28 февраля термометрия должна проводиться во всей аэропортах столичного региона для пассажиров всех без исключения авиарейсов. Если у пассажира окажется высокая температура, у него должны взять анализы на коронавирус.

С этого же дня, согласно документу, обязательная термометрия введена во всех школах Москвы. Напомним, что соответствующий приказ департамента образования уже опубликован на сайте мэрии.

Кроме того, план предписывает департаментам труда и соцзащиты «до особого указания» прекратить прием посетителей в стационарных учреждениях – в том числе домах престарелых и интернатах.

С конца февраля столичная система здравоохранения должна быть готова к переходу в режим ЧС. Специализированные стационары-изоляторы по коронавирусу развернутся на базе больницы НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, ГКБ №52 и больницы в Коммунарке, в резерве остается ГКБ им. С.С.Юдина. При появлении больного коронавирусом медицинское учреждение должно перейти в чрезвычайный режим работы. В стационарах и поликлиниках с 26 февраля должны определять возбудителя болезни у каждого, кто обратится с пневмонией.

Под пунктом 4 в плане значится сокращение массовых мероприятий: «отмена всех международных спортивных, культурных, научных, общественных мероприятий, проводимых в Москве – до особого распоряжения». При этом 3 марта в правительстве Москвы журналистам заявили, что подобные меры в столице не введены.

Департамент торговли и услуг, согласно документу, должен разработать «дорожную карту» по поддержанию стратегического запаса продуктов питания, а департамент здравоохранения – индивидуальных средств защиты и медикаментов.

Еще один интересный пункт в документе – указание департаменту информационных технологий к 12 марта разработать базу данных по контактным лицам «с обогащением сведениями из big-data для организации медицинской работы с ними и оповещения их». К этой же дате необходимо разработать и запустить сайт или раздел на городском сайте с информацией для москвичей «об «опасных» зонах распространения коронавируса, местах проживания, работы и посещения больных коронавирусом».

Такой раздел, действительно, создан на официальном портале московской мэрии Mos.ru – там указано, что на 4 марта в Москве выявлен один пациент с коронавирусом, однако данных об опасных зонах и месте проживания этого человека нет. «Разработаны планы реагирования городских служб на различные сценарии развития событий», – говорится на сайте.

Кроме того, по «Плану А» столичное правительство должно разработать всю нормативную документацию для введения в случае необходимости режима чрезвычайной ситуации.

«План Б», согласно документу, должен вступить в силу при выявлении первого пациента с коронавирусом. Напомним, в Москве это уже произошло: вечером 2 марта в своем блоге мэр Сергей Собянин подтвердил, что коронавирус выявлен у мужчины, вернувшегося из Италии. Сам пациент в соцсетях сообщал, что сначала лежал в общей палате, а о диагнозе узнал из СМИ – а не от врачей.

Согласно плану «Б», квартиру пациента следует подвергнуть дезинфекции, проживающих с ним членов семьи соседей по подъезду поместить под медицинское наблюдение и карантин в квартире на 14 дней, подъезд поставить под охрану, а места общего пользования дезинфицировать каждый день. На двухнедельный карантин должен быть помещен коллектив на работе пациента, его рабочее место также должно быть продезинфицировано, под медицинское наблюдение следует поместить и коллег членов семьи заболевшего – а также всех контактировавших с ним лиц. Выявлять их должны по результатам геоаналитики и видеонаблюдения.

Более того – на двухнедельный карантин должны быть закрыты детсады и школы, которые посещали дети пациента, а все воспитанники также отправлены под двухнедельный «домашний арест». Родителям предписано выдать больничные листы, они также должны оставаться две недели в квартире. На карантин предполагается отправлять даже домашних животных, которые жили в квартирах пациентов с подтвержденным диагнозом.

В случае объявления общегородского карантина власти планируют закрыть все образовательные учреждения на неопределенный срок. Приостановлена будет работа музеев, библиотек, театров, выставочных залов, торговых развлекательных центров и парков, а также всех спортивных учреждений с отменой запланированных там мероприятий. Бассейны и аквапарки предполагается полностью закрыть.

Предполагается также ввести полный запрет на любые массовые мероприятия – в том числе шествия, митинги и народные гуляния, остановить работу ярмарок выходного дня и фестиваля «Московские сезоны». Учреждениям органов исполнительной власти будет поручено перевести сотрудников на удаленную работу, такие же рекомендации поступят и бизнесу. Жителей столицы власти планируют попросить не выходить без особой нужды на улицу и не находиться в местах массового скопления людей. Поликлиники предполагается перевести в режим обследования пациентов на дому.

Департамент торговли и услуг должен будет создать запасы продовольствия в магазинах «с введением особого режима работы таких предприятий» на случай продления городского карантина. Весь общественный транспорт несколько раз в сутки должен будет проходить дезинфекцию, причем это касается не только вагонов метро и салонов автобусов, но и касс по продаже билетов. Санобработку в обязательном порядке должны будут проходить машины каршеринга и такси. На вокзалах Москвы должны быть смонтированы бактерицидные установки.

Кроме того, согласно «Плану Б», в столице будут чаще вывозить мусор, а площадки и баки подвергать санобработке, департамент ЖКХ и Роспотребнадзор станут брать пробы сточных вод в системе канализации.

Полиции и департаменту труда предписано не допускать массового скопления бомжей на вокзалах и в подземных переходах.

План «В», согласно документу, составлен на случае введения режима ЧС и должен быть введен в действие по особому указанию. Согласно этому варианту, в Москве должны быть закрыты все предприятия и организации за исключением жизнеобеспечивающих и экстренных служб, остановлена работа всех видов общественного транспорта, а столица – полностью закрыта для выезда. В этом случае в городе может быть введен комендантский час с запретом гражданам на выход на улицу без специального разрешения. Реализация этого пункта возложена на полицию и Росгвардию, которые будут патрулировать улицы и задерживать граждан, нарушивших противоэпидимиологический режим.

На момент публикации материала ответ на запрос редакции РИА «Новый День» от мэрии Москвы не поступил.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.03.20

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