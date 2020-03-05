ЧП в Москве: 7-летние двойняшки сбежали из дома после побоев

В Москве 7-летние двойняшки сбежали из дома после избиения. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным, которые были озвучены в СМИ, детей, которые живут в многодетной семье, избила мать. Малыши были обнаружены на улице случайной прохожей. Женщина рассказала, что у мальчика были ушибы и ссадина в области головы.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет «Комсомольская правда», детей нашла воспитательница детского сада, в который ходили двойняшки. Они сказали, что несколько дней ничего не ели и что их мама пьет. На место ЧП приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, полиция и скорая, которую вызвала женщина.

В настоящий момент дети находятся у бывшего мужа их матери. Их родной отец умер несколько лет назад.

Москва, Мария Вяткина

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