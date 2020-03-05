российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 марта 2020, 13:39 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

ФБК Навального получил крупный штраф по закону об НКО-иноагентах

Сегодня Симоновский районный суд Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального за отсутствие маркировки о деятельности НКО-иностранного агента в Instagram.

Как пишет «Коммерсантъ», юрист ФБК Александр Помазуев заявил на суде о неправомерности процедуры оформления нарушения Роскомнадзором. По его словам, ведомство просто сделало скриншоты страниц в соцсети, а не провело процедуру, установленную в законодательстве.

Напомним, ФБК был включен в список организаций – иностранных агентов в октябре 2019 года. Поводом стали два транша на заблокированный счет из Испании и за один перевод на личный счет директора фонда Ивана Жданова из США. В ФБК утверждали, что, когда узнали о переводах, средства были возвращены жертвователям. Однако фонд Навального проиграл в судах дело об исключении из реестра иноагентов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.03.20

ЧП в Москве: 7-летние двойняшки сбежали из дома после побоев. / В России до суда доходит чуть более половины дел о незаконном обороте наркотиков. / Путину предлагают провести досрочные выборы в Госдуму. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Навальный Алексей

Навальный нашел у семьи премьер-министра Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей

Навальный раскрыл причины обысков в ФБК

В Москве задержан Алексей Навальный

СКР подтвердил обыски у сторонников Навального в 30 регионах, счета ФБК арестованы

Полиция пришла с обысками к сторонникам Навального в 20 городах

Прокуратура просит арестовать единственную квартиру Навального: суд отказал

Минюст внес ФБК Навального в список иноагентов

В 34 городах идут обыски у сторонников Навального: оперативники пришли к волонтерам и их родственникам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Навальный Алексей,