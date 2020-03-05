ФБК Навального получил крупный штраф по закону об НКО-иноагентах

Сегодня Симоновский районный суд Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального за отсутствие маркировки о деятельности НКО-иностранного агента в Instagram.

Как пишет «Коммерсантъ», юрист ФБК Александр Помазуев заявил на суде о неправомерности процедуры оформления нарушения Роскомнадзором. По его словам, ведомство просто сделало скриншоты страниц в соцсети, а не провело процедуру, установленную в законодательстве.

Напомним, ФБК был включен в список организаций – иностранных агентов в октябре 2019 года. Поводом стали два транша на заблокированный счет из Испании и за один перевод на личный счет директора фонда Ивана Жданова из США. В ФБК утверждали, что, когда узнали о переводах, средства были возвращены жертвователям. Однако фонд Навального проиграл в судах дело об исключении из реестра иноагентов.

Москва, Светлана Антонова

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