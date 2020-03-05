«Выкручивание рук» новыми поборами: Госдума одобрила спорный законопроект о добровольных платежах россиян в местные бюджеты

Законопроекты об инициативном бюджетировании, которые сегодня рассматривались на пленарном заседании Госдумы, привели к расколу оппозиционных фракций. Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунисты отказались поддерживать идею «единороссов», а «эсеры» согласилась голосовать «за» – подчеркнув, что внесут кардинальные поправки ко второму чтению. ЛДПР и фракция политического большинства в едином порыве агитировали коллег одобрить пакет законопроектов.

Речь идет об инициативных платежах, которые жители городов и сел могут в качестве добровольных взносов перечислять в бюджет. Законопроекты устанавливают возможности внесения гражданами в администрации муниципальных образований проектов, на которые они хотят потратить эти добровольные взносы, и выбора из ряда таких предложений тех, что будут реализованы.

Коммунисты свою позицию обозначили сразу. «Граждане до этого уже заплатили свои налоги, это же сделал и бизнес, – указала депутат Вера Ганзя одному из авторов пакета законопроектов, сенатору Олегу Мельниченко. – Вы не считаете, что лучше изменить межбюджетные отношения, прежде чем такие законопроекты предлагать?»

«Основная задача этого законопроекта не взять дополнительные средства с граждан, а обеспечить распределение уже имеющихся бюджетных средств на инициативы граждан под их контролем, – заверил член Совета Федерации. – Я здесь не вижу никаких противоречий с налоговым и бюджетным законодательством. А если кто-то из граждан захочет внести свой вклад – денежный или трудовой – в реализацию того или иного проекта, он получает возможность это сделать. Принятие данного законопроекта позволит прописать процедуру и ввести эту практику на территории всей страны и обеспечить права всех граждан на участие в инициативном бюджетировании».

«Вот я сейчас читаю [законопроект], и в источниках финансирования написано: «в том числе формируемые с учетом объемов инициативных платежей». Дальше расписано, что инициативные платежи – это платежи граждан, – возразил сенатору «эсер» Валерий Гартунг. – Объясните мне, если у нас есть проблемы в этой сфере, может быть нам надо внести изменения в бюджетный кодекс, а не привлекать платежи граждан? Если граждане будут платить сверх уплаченных налогов, так они сами и распорядятся ими, и им ваш закон не нужен».

«Предметом данного закона не является изменение налогового и бюджетного регулирования, – отбивался Мельниченко. – А что касается платежей граждан – мы обсуждаем большое количество практик по стране, когда жители выходят с инициативами, связанными с благоустройством мест их проживания. И граждане совершенно по собственной инициативе, без принуждения, готовы выделять из своих доходов определенные средства для того, чтобы эти проекты реализовывать. Почему мы не должны создать им для этого законодательные условия и прозрачные процедуры?»

В ходе обсуждения выяснилось, что и во фракции ЛДПР нет единства в отношении спорных «инициативных платежей». В частности, депутат Сергей Катасонов поинтересовался у авторов документа, какой процент обязательств российские муниципалитеты выполняют за счет собственных средств, и не окажется ли, что гражданам придется «сбрасываться» как раз на выполнение этих обязательств.

Оказалось, что собственных доходов муниципальным образованиям хватает только на 35% их полномочий. Все остальное, по словам «единоросса» Надежды Максимовой, они получают за счет дотаций из вышестоящих бюджетов или в качестве кредитов. Поэтому госдолг по муниципальным образованиям сегодня достиг 325 млрд рублей. При этом Максимова тоже заявила о «плюсах» инициативы: «Проекты инициированы самими гражданами, это будут конкретные объекты, и они будут решать именно проблему данного конкретного места. Например, участок дороги к школе будет решаться за счет этих средств».

«Во всем мире это называется не инициативное бюджетирование, а бюджет участия», – включился в дискуссию депутат от «Справедливой России» Олег Шеин. По его словам, что мировая практика имеет ряд отличий от принятой в России. Так, в Польше в референдумах по распределению таких средств – обычно 3,5% от бюджета – принимает участие порядка 40% населения, в Бразилии по всем инвестиционным городским проектам таким образом распределяется все 100% средств.

«Люди голосуют что для них более принципиально – провести трубу, разбить парк или привести в порядок набережную, – пояснил парламентарий. – У нас в Татарстане власть говорит – вот наши полномочия сделать дорогу, провести водопровод. Но мы делать это не будем, если вы, граждане, не будете вносить кусок своих денег. По модели – 4 рубля с бюджета республики, 1 рубль от вас. Дальше проходят так называемые референдумы, причем явка на них зависит от того, есть наблюдатели, или их нет. Пример – в поселочке Высокая гора в 2017 году были наблюдатели – явка была 8%. В 2018 году наблюдателей не было, явка была 68%, а в 2019 году опять были наблюдатели, и явка была порядка 12%. То есть модель работает – но мы прекрасно понимаем, как»

Кроме того, подчеркнул Шеин, во всем мире перечень объектов, на которые должны почти средства бюджета участия, определяют сами граждане. В России «будут специально обученные люди, которые сидят в комиссиях, и они сами решат, какой проект включать».

Что касается возможного электронного голосования по таким бюджетам, то провести его честно и прозрачно вряд ли получится – депутат обратил внимание, как в его родной Астрахани было организовано Интернет-голсование по памятнику Ивану Грозному, когда «на кнопочку можно было нажать бесчисленное количество раз». «Без нормальной процедуры мы получим обычный порядок распределения денег», – констатировал Шеин.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный, в свою очередь, сравнил порядок инициативного бюджетирования с сегодняшними поборами в школах и больницах – где ремонт и лекарства уже гарантированы государством, но по факту средства на это выжимают у граждан. «Вы, разумеется, возмущаетесь, потому что есть государственная медицина, есть 41 статья Конституции, есть обязанность государств обеспечить вас лекарствами в стационарных условиях. Но денег нет. Вот к этому же мы подходим на уровне органов местного самоуправления», – жестко заявил парламентарий.

Депутат высказал опасения, что в результате принятия пакета законопроектов «гражданам будут просто выкручивать руки», и привел в пример ситуацию с протекающей крышей в сельском клубе. «Туда приходит комиссия и требует ее починить, иначе никакого клуба в вашем далеком селе никогда не будет, – пояснил Куринный. – Остается у жителей какой-то выбор? Это абсолютно четко выраженное выкручивание рук. Мы не против того, чтобы граждане участвовали в плане выдвижения инициатив. Но начинать надо с того, что местное самоуправление должно быть обеспечено финансами, как это происходит в большинстве европейских стран: сначала низовой уровень, потом региональный, и только потом государственный. Начинать надо с обеспечения низовых потребностей».

Парламентарий подчеркнул, что фракция считает такой подход неправильным и не будет поддерживать законопроекты в первом чтении – однако голосов либерал-демократов и «единороссов» хватило для принятия пакета инициатив. Обе были приняты единогласно 359 и 367 голосами.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.03.20

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