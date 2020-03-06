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Пятница, 6 марта 2020, 12:32 мск

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В Москве тренера по каратэ обвинили в педофилии

Фото – pixabay

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении тренера по каратэ, которого родители детей обвинили в педофилии. Мужчина задержан.

Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о насильственных действиях сексуального характера. Следователи полагают, что от действий тренера по каратэ, который преподавал в нескольких спортивных секциях в Москве, пострадало несколько его несовершеннолетних учениц.

О происходящем правоохранительным органам сообщили родители детей. Тренер уже задержан, и в ближайшее время будет доставлен на допрос в следственный отдел.

По данным «Пятого канала», речь идет о 56-летнем мужчине, который вел занятия в фитнес-зале на улице Красная сосна на северо-востоке Москвы. В полицию обратилась мама школьницы, которая рассказала, что тренер совершал насильственные сексуальные действия в отношении ее девятилетней дочери год назад – с февраля по май 2019 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

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