«Имитация»: депутат Мосгордумы усомнился в готовности мэрии противостоять коронавирусу

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов усомнился, что мэрия столицы готова противостоять угрозе коронавируса, а последний указ главы города Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности реально может обеспечить безопасность жителям Москвы.

«Мне одному этот нормативный акт от мэра Собянина кажется чисто имитационным, не подкреплённым организационно и финансово, превышающим полномочия мэра, а следовательно обречённым на неисполнение? – поинтересовался Тихонов в «Фейсбуке». – Мне одному кажется, что главной целью издания этого Указа было изобразить бурную активность, чтобы потом при негативном сценарии развития событий иметь возможность заявить, что, мол, все было сделано для предотвращения последствий?»

Речь идет об указе мэра Москвы, который был опубликован накануне вечером. Документом, в частности, вводится режим повышенной готовности на территории столицы. Кроме того, глава города обязал граждан, прибывших из стран, где обнаружен коронавирус, сообщать об этом на «горячую линию города Москвы», при первых признаках заболевания вызывать врача на дом и соблюдать его предписания. При этом москвичам, которые вернулись из Китая, Италии, Испании и других «неблагополучных» стран, предписано отправиться в самоизоляцию на две недели. Работодателям мэр велел измерять температуру работникам в офисах и заболевших немедленно отсылать домой. Ряд указаний касается медицинских учреждений, подведомственных городскому департаменту здравоохранения – так, они должны обеспечить выдачу больничных на дому тем, кто вернулся из-за границы, а в качестве приоритета в работе поликлиник установлено оказание помощи «лихорадящим больным», вернувшимся из-за границы.

«Мне одному кажется, что лучше бы они восстановили разрушенное ими в ходе так называемой «оптимизации» низовое звено здравоохранения, открыли ранее закрытые районные больницы и перестали сокращать врачей в поликлиниках и КДЦ? Вот правда! – подчеркнул депутат Тимонов. – Это было бы гораздо эффективнее с точки зрения заботы о здоровье москвичей!».

Ранее жители столицы в соцсетях и на многочисленных акциях протеста неоднократно жаловались, что удобные с точки зрения доступности поликлиники и больницы закрываются, а мэрия взяла курс на укрупнение медучреждений. Так, жители северо-востока и севера Москвы до сих пор протестуют против закрытия больницы №40 и перевода ее персонала в новое медучреждение в районе Коммунарка в противоположной части столицы. В районе Тропарево-Никулино жители бурно протестуют против закрытия детской поликлиники на проспекте Вернадского, в Замоскворечье – против закрытия поликлиник №68 и 38, в декабре произошел крупный скандал из-за объявленного властями закрытия филиала московской онкологической больницы №1 – там врачи отказались увольняться, и в здание нагрянула вооруженная Росгвардия. Позднее выяснилось, что здание, по ее собственному выражению, «отжала» директор центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер для организации там хосписа.

Москва, Татьяна Дорофеева

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