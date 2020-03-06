«Нарушение прав граждан»: объявленное Путиным «всенародное голосование» о Конституции опротестовано в Верховном суде

Партия «Яблоко» опротестовала в Верховном суде распоряжение президента РФ Владимира Путина о назначении голосования по внесенным им поправкам в Конституцию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в исковом заявлении говорится, что глава государства превысил свои полномочия и нарушил несколько федеральных законов – в частности, он не имел права назначать всенародное голосование, а такой процедуры внесения изменений в Основной закон в РФ вообще не существует.

Как считает «Яблоко», распоряжение президента, подписанное 14 февраля и предписывающее подготовиться к голосованию 22 апреля, нарушает права граждан РФ. «Конституция (ст. 84) четко определяет полномочия президента, связанные с голосованием – это назначение референдума и выборов в Госдуму, – говорится в заявлении «Яблока». – Полномочия главы государства по назначению и определению порядка всенародного голосования в Основном законе отсутствуют».

Кроме того, из-за определенного президентом порядка внесения поправок оказалось нарушено и право политических партий участвовать в выработке решений органов власти. При этом, как считает «Яблоко», нарушен и закон «Об основных гарантиях избирательных прав…», в котором не прописаны полномочия избиркомов по организации и проведению «общероссийского голосования» по поправкам в Конституцию.

«Яблоко» просит Верховный суд признать недействующим распоряжение Путина. Принятие поправок в Основной закон страны таким путем впоследствии приведет к тому, что они могут быть объявлены нелегитимными, подчеркнули в партии.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.03.20

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