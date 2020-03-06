«Как-то не вовремя»: Россию ждет неприятное будущее

Распространение китайского коронавируса может обернуться кризисом для российской экономики. Как считает известный экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, Россия «как-то не вовремя» развернулась на Восток.

По мнению эксперта, решение Федерального резерва США снизить ставки сразу на половину процентного пункта в качестве превентивной меры для поддержки экономики и защиты от последствий распространения коронавируса – «паническое». «Обвал фондового рынка ведет к замиранию всей деловой активности, потому что резко возрастает неопределённость экономической ситуации. Решение Федрезерва какое-то паническое, не очень продуманное. Последующая динамика индексов доказала это», – сказал Николаев.

Он отметил, что, исходя из последних тенденций, можно прогнозировать дальнейшее падение рубля, как и других рисковых валют. «Не обвально постоянно, а с отскоками. Точно так же будут вести себя и цены на нефть. Здесь всё просто: коронавирус – это, что в особенности уже показал Китай, снижение спроса на нефть. Падение спроса толкает цены вниз», – пояснил он.

Как считает эксперт, российскую экономику в ближайшее время не ждет ничего хорошего. «Мы остались сырьевой экономикой, а цены на нефть падают, да и на другие сырьевые активы тоже. Плюс так получилось, что Россия развернулась на Восток, к Китаю, очень как-то не вовремя. Доля Китая во внешнеторговом обороте России по итогам 2019 года была наибольшей по сравнению с другими странами – 16,6%. Российский рубль, увы, уже показывает свою слабость. И вряд ли всё это закончится через полгода», – подчеркнул он.

Вместе с тем Николаев отметил, что российским властям необходимо действовать на опережение кризиса, а не бороться с его последствиями. «Создание Комиссии (правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики), наверное, дело оправданное, потому что ситуация рискует стать чрезвычайной. Поэтому лучше создать сейчас, чтобы потом не создавать чрезвычайную комиссию. А вот повышать устойчивость российской экономики лучше до того, как ей начинает становиться плохо», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.03.20

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