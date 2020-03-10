«Лучшая поправка – Путина отставка!» К Госдуме с пикетами выйдут противники изменения Конституции

Сегодня активисты партии «Яблоко» во главе с ее председателем Николаем Рыбаковым проведут серию одиночных пикетов около здания Государственной думы, где планируется рассмотрение поправок в Конституцию РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «яблочники» выйдут с лозунгами «Лучшая поправка – Путина отставка!» и «Поправкам Путина нет! Конституция – не винегрет!».

Как сообщили в пресс-службе партии, пикетирование нижней палаты парламента приурочено к рассмотрению парламентариями пакета поправок к Конституции, внесенного президентом РФ Владимиром Путиным. Акции начнутся в 11 часов.

В «Яблоке» ранее выступили категорически против внесения поправок в Основной закон страны, а председатель партии Николай Рыбаков обжаловал в Верховном суде распоряжение Путина о проведении общероссийского голосования об изменении Конституции.

Пикеты «яблочников» пройдут также около здания Совета Федерации. Предполагается, что сенаторы рассмотрят поправки уже завтра, 11 марта.

Кроме того, партийные пикетчики 12 марта выйдут к зданиям региональных парламентов, которые должны будут обсудить принятые Госдумой и СовФедом поправки. Ожидается, что в Москве акция пройдет около зданий Мосгордумы на Страстном бульваре и в Успенском переулке в 9 утра.

Ранее в «Яблоке» разработали собственные поправки в Конституцию, которые, как подчеркнули в партии, «укрепляют дух Основного закона, а не разрушают его». Часть из них уже направлена главе государства, а также в Федеральное собрание РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.03.20

ЦБ объявил о продаже валюты на внутреннем рынке для поддержки рубля. / Эпидемию коронавируса готовы признать форс-мажором при госзакупках. / Цены на нефть пошли в рост после обвала, рубль чуть укрепился. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»