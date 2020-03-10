Госдума рискнула пойти против Путина: отклонена президентская поправка о «национализации» российской элиты

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила таблицу поправок к законопроекту об изменениях в Конституцию РФ, который рассматривается сегодня во втором чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», большая часть предложений от думской оппозиции оказалась во второй таблице, которую профильный комитет по госстроительству рекомендовал к отклонению. При этом в списке одобренных изменений не оказалось пункта, который предложил глава государства.

Представляя поправки в Основой закон страны, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников уточнил, в общей сложности была получена 391 поправка. 170 из них рекомендовано к принятию. «Мы провели восемь заседаний комитета, подробно рассматривали не только сами поправки, но и как они ложатся в текст Конституции», – уточнил Крашенинников.

Как выяснилось в ходе обсуждения, в таблице поправок, рекомендованной к принятию, не оказалось одного из предложений, прозвучавшего в послании главы государства к Федеральному собранию. «Почему не выполнено послание президента в части национализации элит? Кто убрал имущество за рубежом у должностных лиц, и почему эта поправка отклонена?» – поинтересовался депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

«Ни о какой национализации элит речи вообще нет, мы не можем людей национализировать, это что, вещь, что ли? – возмущенно жестикулируя, заявил Крашенинников. – Это условное такое выражение, и мне кажется, что оно неправильное. В каждой профессии есть свои элиты и каждый воспринимает это по-разному».

Парламентарий заявил, что в поправках и так установлены ограничения для вхождения в какие-либо должности – это касается и президентов, и судей, и прокуроров. «Что касается имущества – есть динамичная история, которая находится в динамике, обязательственные права. А есть вопросы, которые находятся в статике, это права собственности, – заявил Крашенинников. – Право на недвижимое имущество у нас возникло только в конце 20 века. Плюс у нас распался Советский Союз, и мы знаем многих граждан, некоторые из которых здесь находятся, у которых родители оказались в одной стране, а мы оказались в Российской Федерации. Мы не можем ограничивать в дееспособности, нарушать конституционные права этих граждан».

По словам Крашенинникова, возможно, «лет через пять избиратели проголосуют за тех, у кого есть собственность за рубежом». «Если он [чиновник] ее скрывает – это другой вопрос, соответствующие санкции будут. А если он ее не скрывает, показывает – мы считаем что ограничивать его в этом смысле неправильно, неконституционно», – пояснил он, подчеркнув, что нельзя «если у него собственность есть где-то, считать, что он точно негодяй и включать презумпцию виновности».

«Я считаю, это неправильно. Поэтому мы отказались от этого», – заключил Крашенинников.

Москва, Татьяна Дорофеева

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