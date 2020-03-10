За клевету в адрес «Московского школьника» ФБК, Навальный и Соболь заплатят 88 миллионов рублей

Девятый московский арбитражный суд отклонил апелляцию Фонда борьбы с коррупций (ФБК) (организация признана иноагентом в РФ) на решение по иску «Московского школьника» о клевете. Ответчики (ФБК, Алексей Навальный и Любовь Соболь) обязаны выплатить ООО «Московский школьник» почти 88 млн рублей.

Компания, занимающаяся поставками питания в учебные учреждения столицы, выиграло суд у Навального, Соболь и ФБК ещё в минувшем октябре. Комбинат питания подал иск из-за видеоролика, где рассказывалось об антисанитарных условиях, якобы царящих на предприятии. Авторы «расследования» ссылались на экс-сотрудницу «Московского школьника» Наталию Шилову, поведавшую об «ужасах» на комбинате.

Позже выяснилось, что женщина читала текст, выданный ей сотрудниками ФБК, а все ее «свидетельства» не имеют отношения к истине. Алексей Навальный и Любовь Соболь, организовавшие постановочное интервью, обещали ей денежное вознаграждение, однако так его и не выплатили.

Тогда «Московский школьник» подал в суд, требуя удалить фейковое видео, а также выплатить компенсацию за клевету в размере 500 млн рублей.

В октябре 2019 года Арбитражный суд частично удовлетворил иск предприятия и постановил: ФБК, Алексей Навальный и Любовь Соболь обязаны выплатить комбинату по 29 млн рублей. В январе фонд попытался обжаловать это решение, подав апелляцию, однако суд ее отклонил, оставив предыдущее постановление неизменным.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 10.03.20

В «Единой России» решили обнулить президентские сроки Путина. / В России стали реже забирать детей из сиротских приютов. / Госдума рискнула пойти против Путина: отклонена президентская поправка о «национализации» российской элиты. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»