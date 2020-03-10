«Это из области фантастики»: в КПРФ назвали маловероятным отказ Путина от бессрочной власти

Президент РФ Владимир Путин в ходе консультаций в нижней палате российского парламента может отказаться от бессрочного руководства страной, но этот вариант «из области фантастики». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.

«А ларчик-то просто открылся: похоже, что весь этот спектакль разыгрывался с одной только целью – принять поправку о бессрочном правлении Путина! – отметила парламентарий на своей странице в «Фейсбуке». – Хотя возможен вариант, что президент Путин откажется от такого щедрого предложения, демонстрируя, что он настоящий демократ и узурпатором быть не желает. Но это из области фантастики».

По мнению Алимовой, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова, очевидно, озвучила чью-то общую инициативу об обнулении президентских сроков для действующего главы государства. «Поскольку просто так, по зову сердца такие предложения не вносятся, и скорее всего это идея не только одной Терешковой. Вот и в «ЕР» уже заявили, что идея Терешковой им нравится», – подчеркнула депутат.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила либо «обнулить» президентские сроки Путина, либо убрать из Конституции ограничения, не позволяющие главе государства занимать этот пост более двух раз. Свою идею Терешкова объяснила заботой о российском народе, который, по ее словам, на встречах в ходе региональной недели просил оставить Путина у власти и после 2024 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оформить идею Терешковой в виде поправки к Конституции, для чего потребовалось объявить в Госдуме перерыв и провести консультации с президентом Путиным.

КПРФ не будет поддерживать инициативу Терешковой, передает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Александра Ющенко. В «Единой России» заявили о полной поддержке предложения коллеги по фракции.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.03.20

Ждем похолодания: московская погода вернется к климатической норме. / Путин едет в Госдуму для обсуждения новых поправок в Конституцию. / За клевету в адрес «Московского школьника» ФБК, Навальный и Соболь заплатят 88 миллионов рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»