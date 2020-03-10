«Я тебе сейчас двину!» В Мосгордуме депутат от «Единой России» устроил скандал

Депутат Мосгордумы из фракции «Единая Россия» Игорь Бускин устроил скандал на заседании за «круглым столом», который проходил в столичном парламенте. Народный избранник попытался получить слово в обход регламента, а когда получил отказ – стал выкрикивать комментарии к выступлениям других участников встречи, а сделавшему ему замечание депутату от КПРФ Олегу Шереметьеву просто пообещал «двинуть».

Встреча в Мосгордуме была посвящена резонансной проблеме особо охраняемых природных территорий. Фрагмент прямого эфира заседания, который шел на канале Мосгордумы на YouTube, опубликовал канал «Московский Правдоруб». Запись длится 2 минуты 40 секунд. Видео начинается с того, что модератор встречи депутат от КПРФ Елена Янчук поясняет, что дала возможность «единороссу» Бускину задать вопрос, однако между ним и докладчиком завязался диалог. «Я можно скажу, как мы осуществляем природоохранную…» – начинает Бускин. «Ваше выступление по регламенту будет чуть позже», – бодро отвечает Янчук. «Я займу у вас пять минут, а вы дальше делайте, что хотите», – заявил на это Бускин.

При этом в начале заседания Янчук объявляла, что все выступления должны длиться пять-семь минут, и просила докладчиков по возможности сокращать их. «Давайте придерживаться регламента, пожалуйста», – останавливает его модератор, и предоставляет слово экологу Галине Морозовой, которая начинает доклад о долине реки Яуза. Однако Бускин принимается прерывать ее, а на словах о том, что эта территория имеет статус памятника природы с 1991 года, прямо в микрофон заявляет: «Вранье!». «Будьте добры вести себя в рамках приличий!» – призывает его к порядку Шереметьев, однако Бускин тут же наклоняется к нему и показательно аплодирует.

Скандал в Мосгордуме

«Если вам что-то не нравится, вы можете покинуть это помещение, вас никто здесь не держит», – говорит Шереметьев. «Рот прикрой! (неразборчиво) сидит здесь, – заявляет Бускин. – Я сейчас…»

Дальнейшая словесная перепалка не слышна, поскольку Бускин обхватывает оппонента за плечи и говорит что-то ему на ухо. В тексте сообщения на канале «Московский правдоруб» говорится: «Лицо «Единой России» в одной реплике: «Я тебе сейчас двину!».

«Попробуй!», – отвечает Шереметьев. После этого Бускин сидит молча, мрачно кивая докладу Галины Морозовой.

Однако после того как Елена Янчук представляет следующего докладчика, Бускин снова громко сообщает, что «это все вранье», и продолжает пререкаться с Морозовой и Шереметьевым.

Напомним, ранее на заседаниях Мосгордумы члены фракция «Единая Россия» и объединения «Моя Москва» регулярно обвиняли оппозицию в неподобающем поведении и затягивании заседаний городского парламента.

Как сообщал «Новый День», Бускин в выборах участвовал в качестве самовыдвиженца, как и остальные его коллеги по фракции «Единой России». Депутат много лет занимает должность директора ЦПКиО «Бабушкинский». В 2019 году, согласно данным системы «Контур.Фокус», в нем нашли целый букет нарушений проверяющие из ОАТИ, Ростехнадзора и МЧС. Так, в июне инспекторы ОАТИ предписали парку не допускать эксплуатацию неисправного механизированного аттракциона «Мини-поезд», а несколько других обеспечить нормальной читаемой маркировкой.

Столичное управление Ростехнадзора обнаружило в хозяйстве Бускина сразу семь нарушений – так, трос, на котором подвешены кабели проходящие от электрощитовой у парка аттракционов, не был заземлен, в здании Центра творчества и досуга за подчеркнули потолками оказались горючие деревянные доски, а в административном здании такой же потолок скрывал просто скрученные в пучок провода. МЧС нашло четыре нарушения требований безопасности – в частности, в нескольких строениях вообще не было системы оповещения о пожаре.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.03.20

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