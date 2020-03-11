российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 марта 2020, 11:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Почему мы дискриминацию вводим?..» Жириновский предложил переименовать должность «президента» в «повелителя»

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от английского наименования должности президента страны, и ввести название на русском языке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой идеей политик выступил в ходе обсуждений в третьем чтении законопроекта о поправках в Конституцию.

«Мы поддержим все поправки, которые были утверждены, и в целом данный проект. Это важно, это нужно, – заявил Жириновский. – Но мы недовольны тем, что осталось английское наименование главы государства».

«Подумайте о детях. Они растут и слышат – «президент», и на уроке английского языка – «президент». Это же унижает, – заявил Жириновский. – Во всех языках мира наименование главы государства на родном языке. Почему мы дискриминацию вводим? Ну не нравится верховный правитель, повелитель – как хотите, называйте… Но зачем это английское слово?»

Кроме того, Жириновский призвал повышать авторитет Госдумы, но подчеркнул, что парламент и так неплохо работает. «Вчера был прекрасный день. Вот вчера была политика – впервые, может быть, за тысячу лет мы показали, как можно делать маневры, спектакли, кто какую роль играет, где отказы, где ведомые, где ведущие. Это нужно продолжать и дальше, и выиграть выборы в 2021 году!» – заключил лидер ЛДПР.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.03.20

Аналитики предупредили о риске финансового кризиса в РФ. / Американская подлодка пробила лед при всплытии у российской базы в Арктике. / Коронавирус COVID-19 может переходить в хроническую стадию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Конституционная реформа-2020

Спикер Госдумы: Отказ от «поправки» Терешковой ведет к тяжелейшим последствиям

Депутаты объяснят екатеринбуржцам, зачем нужны поправки в Конституцию

В Екатеринбурге пройдет митинг против обнуления президентских сроков

Сорок три коммуниста и один «эсер»: кто голосовал против обнуления президентских сроков Путина

Оппозиция объявила об акциях протеста против обнуления сроков правления Путина

Депутатов Госдумы взволновало появление Путина: едва не забыли отклонить поправки в Конституцию

Путин согласился на обнуление своих президентских сроков. «Но при одном условии...»

Путин не поддержал идею досрочных выборов в Госдуму

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Политика, Россия, Госдума, Жириновский Владимир, Конституционная реформа-2020,