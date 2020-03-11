«Почему мы дискриминацию вводим?..» Жириновский предложил переименовать должность «президента» в «повелителя»

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от английского наименования должности президента страны, и ввести название на русском языке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой идеей политик выступил в ходе обсуждений в третьем чтении законопроекта о поправках в Конституцию.

«Мы поддержим все поправки, которые были утверждены, и в целом данный проект. Это важно, это нужно, – заявил Жириновский. – Но мы недовольны тем, что осталось английское наименование главы государства».

«Подумайте о детях. Они растут и слышат – «президент», и на уроке английского языка – «президент». Это же унижает, – заявил Жириновский. – Во всех языках мира наименование главы государства на родном языке. Почему мы дискриминацию вводим? Ну не нравится верховный правитель, повелитель – как хотите, называйте… Но зачем это английское слово?»

Кроме того, Жириновский призвал повышать авторитет Госдумы, но подчеркнул, что парламент и так неплохо работает. «Вчера был прекрасный день. Вот вчера была политика – впервые, может быть, за тысячу лет мы показали, как можно делать маневры, спектакли, кто какую роль играет, где отказы, где ведомые, где ведущие. Это нужно продолжать и дальше, и выиграть выборы в 2021 году!» – заключил лидер ЛДПР.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.03.20

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