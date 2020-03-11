Спикер Госдумы: Отказ от «поправки Терешковой» ведет к тяжелейшим последствиям

Отказ от «поправки Терешковой» об обнулении президентских сроков Владимира Путина могло бы привести к тяжелым последствиям для страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. При этом Конституцию 1993 года он назвал декларативными нормами.

«Что было бы, если бы вчера мы не приняли поправку Терешковой? <…> Это привело бы к тяжелейшим последствиям, – сказал Володин. – Поэтому когда мы говорим о внесенных изменениях, они не только оправданы исходя из сегодняшнего дня, потому что противостоят вызовам и укрепляют нашу страну, но они закладывают перспективу, стратегию развития страны. Эта Конституция не на год, не на два – об этом сказал президент. Эта Конституция на ближайшие 50 лет».

«Потому что принятые в 1993 году это совершенно такие, не содержащие в себе нормы декларативные, которые сейчас получили наполнение», – заявил Володин.

Спикер Госдумы также напомнил депутатам, что «сегодня очень ответственный день» – именно депутатам Госдумы седьмого созыва предстоит принять изменения в Конституцию.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.03.20

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