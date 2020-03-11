российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 марта 2020, 12:19 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Спикер Госдумы: Отказ от «поправки Терешковой» ведет к тяжелейшим последствиям

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Отказ от «поправки Терешковой» об обнулении президентских сроков Владимира Путина могло бы привести к тяжелым последствиям для страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. При этом Конституцию 1993 года он назвал декларативными нормами.

«Что было бы, если бы вчера мы не приняли поправку Терешковой? <…> Это привело бы к тяжелейшим последствиям, – сказал Володин. – Поэтому когда мы говорим о внесенных изменениях, они не только оправданы исходя из сегодняшнего дня, потому что противостоят вызовам и укрепляют нашу страну, но они закладывают перспективу, стратегию развития страны. Эта Конституция не на год, не на два – об этом сказал президент. Эта Конституция на ближайшие 50 лет».

«Потому что принятые в 1993 году это совершенно такие, не содержащие в себе нормы декларативные, которые сейчас получили наполнение», – заявил Володин.

Спикер Госдумы также напомнил депутатам, что «сегодня очень ответственный день» – именно депутатам Госдумы седьмого созыва предстоит принять изменения в Конституцию.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.03.20

«Почему мы дискриминацию вводим?..» Жириновский предложил переименовать должность «президента» в «повелителя». / Аналитики предупредили о риске финансового кризиса в РФ. / Американская подлодка пробила лед при всплытии у российской базы в Арктике. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Конституционная реформа-2020

Депутатам Госдумы «выкручивали руки», не оглядываясь на Путина: в российской элите нарастает хаос

«Поздравляю!..» Госдума одобрила поправки в Конституцию

«Почему мы дискриминацию вводим?..» Жириновский предложил переименовать должность «президента» в «повелителя»

Депутаты объяснят екатеринбуржцам, зачем нужны поправки в Конституцию

В Екатеринбурге пройдет митинг против обнуления президентских сроков

Сорок три коммуниста и один «эсер»: кто голосовал против обнуления президентских сроков Путина

Оппозиция объявила об акциях протеста против обнуления сроков правления Путина

Депутатов Госдумы взволновало появление Путина: едва не забыли отклонить поправки в Конституцию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Политика, Россия, Конституционная реформа-2020,