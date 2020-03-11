«Речь шла не о выборах, а о российском Майдане!» Зюганов рассказал, как Путин спас страну от «кровавой каши»

Решение отказаться от досрочных выборов в Госдуму спасло Россию от «майдана». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента. По его словам, такая тема обсуждалась в ходе его трехчасовой ночной беседы с главой государства.

«Вчера речь шла не о выборах. А о российском Майдане!», – сказал лидер коммунистов, напомнив про дискуссию о поправке депутата Госдумы от «ЕР» Александра Карелина, касающейся досрочных выборов в Госдуму

Политик подчеркнул, что до сих пор никто не проводил в крайне сжатые сроки две такие крупные федеральные избирательные кампании, как всенародное голосование по поправкам в Конституцию, и выборы в парламент.

«Это означает, что на фоне мирового кризиса, спада цен на нефть, роста цен на товары – а они вырастут на 20-30% – надо проводить две кампании, в которых люди выйдут и скажут: «Чем вы там занимались? Почему вы ничего не решили?», – заявил Зюганов. – Поэтому мы и предложили целый ряд поправок [к Конституции], которые улучшат положение граждан. А вы провоцируете российский Майдан, потому что уже дали задание ретивые администраторы, которые вами руководят, 70 на 70 [процентов] голосовать во всех областях».

Как полагает Зюганов, такое требование по голосованию означает, что из избиркомов сверху «будут выжимать результат насильно», а в сентябре уже избиркомы будут прилагать все усилия, чтобы показать нужные цифры. «А это означает всех на улицу выгнать, и превратить все в кровавую кашу», – предупредил он.

В этой ситуации, как сказал лидер КПРФ, президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что не считает необходимыми досрочные выборы Госдумы. «Наша ночная беседа с президентом, которая длилась три часа, дала результаты», – сообщил политик, отметив, что все лидеры думских фракций проявили мужество, чтобы убедить президента максимально сконцентрировать усилия на выполнении его послания, которое касается преодоления бедности и вымирания населения.

«[В противном случае] с чем мы придем завтра, какой может быть мирный транзит власти? Никакого, – отметил лидер КПРФ. – Поэтому мы и предложили бюджет развития». По словам Зюганова, новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин «намерен идти с реальной программой к нам, чтобы производство двигать вперед, людей поддерживать, а не заниматься политиканством, которое дурно пахнет».

Стоит отметить, что от голосования по поправкам в Конституцию коммунисты, как и накануне, воздержались.

Москва, Татьяна Дорофеева

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